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CHP'li Torun, Muhtarlık Temel Kanunu Teklifi'ni hazırladıklarını söyledi - Son Dakika

CHP'li Torun, Muhtarlık Temel Kanunu Teklifi'ni hazırladıklarını söyledi

02.12.2021 12:43
CHP'li Torun, Muhtarlık Temel Kanunu Teklifi'ni hazırladıklarını söyledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Muhtarlık Temel Kanunu Teklifi'ni hazırladıklarını ve TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Muhtarlık Temel Kanunu Teklifi'ni hazırladıklarını ve TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

Torun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP olarak muhtarlık kurumunun ayağa kaldırılması için yapıcı politikaları her fırsatta paylaştıklarını dile getirerek, iktidarın ülkenin pek çok sorununa olduğu gibi muhtarların sorunlarına da kulaklarını kapattığını ileri sürdü.

AK Parti iktidarında muhtarların demokratik rollerine büyük zararlar verildiğini iddia eden Torun, "Hatta ve hatta, son dönemde, muhtarlık seçimlerinin, yerel seçimlerden ayrı bir tarihte yapılması tartışması dahi gündeme getirilmiştir. Bu sorunlu fikirler tartışılsa da ne yazık ki muhtarlarımızın temel sorunlarının çözümüne yönelik bir adım atılmamıştır." dedi.

Muhalefet olsalar da muhtarların sorunlarına kayıtsız kalmadıklarını kaydeden Torun, "Bu kapsamda, muhtarlarımızın en önemli talebi olan Muhtarlık Temel Kanunu ile ilgili hazırlıklarımızı, muhtarlarımızın da görüşlerini alarak tamamladık. Yürürlükteki mevzuatta, 82 farklı kanun, tüzük ve yönetmeliğin 354 maddesinde, doğrudan köy ve mahalle muhtarlarına vurgu yapılmaktadır. Biz, bu dağınıklığı ortadan kaldırmak ve düzenlemeleri tek çatı altında toplamak amacıyla 84 maddeden oluşan Muhtarlık Temel Kanunu Teklifi'mizi Meclis Başkanlığına sunuyoruz." diye konuştu.

Seyit Torun, teklifle ilk olarak Köy İhtiyar Meclisi ve Mahalle İhtiyar Heyetleri'ni, "Köy Meclisi" ve "Mahalle Meclisi" adları altında yeniden düzenleyeceklerini ve bütçe hakkı getireceklerini aktardı.

Kendilerine tebliğ edilen posta evraklarından muhtarların ücret almalarını temin edeceklerini bildiren Torun, köy muhtarına İl Genel Meclisinde, mahalle muhtarına ise Belediye Meclisinde, kendi sorumluluk alanlarını ilgilendiren konuların görüşüleceği toplantılarda, söz ve oy hakkı vereceklerini dile getirdi.

Muhtarların özlük haklarına yönelik çalışmaların da teklifte yer aldığını ifade eden Torun, muhtarlara ödenecek aylıkların 3 bin 955 liraya yükseltilmesini, tutarın hiçbir koşulda asgari ücretin altına düşmemesini açık hükme bağladıklarını belirtti. Torun, muhtarların siyasi partiler alanı dışında kalma özelliğini, yeni kurallarla güçlendireceklerini, bölgesel ve ulusal birlikler kurmaları için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını söyledi.

Muhtarlıkları yetki, sorumluluk, özlük hakları ve hizmet kapasiteleri açısından güçlendireceklerini anlatan Torun, "Köy ve mahallelerimizin yönetimlerinde, demokratik standartlara dayalı yeni bir anlayışı inşa ediyoruz. Kanun teklifimizin, bu bakımdan yerel demokrasi açısından bir devrim niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim. Biz, muhtarlara bir ayrıcalık tanımıyor, bir lütuf sunmuyoruz. Tam aksine, muhtarlarımızın hakkını, muhtarlarımıza teslim ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki köy ve mahallelerimizde, etkin hizmete dayalı demokratik bir yaşam, muhtarlarımızın ellerinde filizlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Torun, iktidar bu düzenlemeyi hayata geçirmezse, kendileri iktidar olduklarında ilk yapacakları şeylerden birinin Muhtarlık Kanunu Teklifi'ni yasalaştırmak olacağını vurguladı.

??????- "Mansur Yavaş'ın arkasında Ankara halkı, Türk milleti var"

Gazetecilerin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bir televizyon kanalında, "Ankara Büyükşehir Belediyesinde geçmişten beri bol miktarda FETÖ'cü olduğuna yönelik" açıklamalar yaptığı belirtilerek, bunu nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Torun, "Demek ki Gökçek bir itirafta bulunuyor. Zaten bildiğimiz bir şeydi." sözlerini sarf etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati'nin atanmasına yönelik değerlendirmesi sorulan Torun, "1,5-2 yılda kaçıncı Maliye Bakanı, elektrik sayacı gibi dönmeye başladı, biz de artık takip edemiyoruz. Mesele Maliye Bakanı'nın, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi değil, mesele bu kararı veren tek adamın değişmesinde." yanıtını verdi. Seyit Torun, çözümün bakanları değiştirmekte değil, baştakini değiştirmekte olduğunu savundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Mansur Yavaş ile ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Torun, "Bahçeli'nin açıklaması tamamen bir acizlik işareti. Bir genel başkana yakışacak ifadeler değil. Kaldı ki Mansur Yavaş'ın arkasında Ankara halkı, Türk milleti var." ifadesini kullandı. CHP'li Torun, Bahçeli'nin, yaptığı bu açıklamayla sorumluluktan kurtulmaya çalıştığını öne sürdü.

CHP'li Torun, Muhtarlık Temel Kanunu Teklifi'ni hazırladıklarını söyledi
CHP'li Torun, Muhtarlık Temel Kanunu Teklifi'ni hazırladıklarını söyledi
CHP'li Torun, Muhtarlık Temel Kanunu Teklifi'ni hazırladıklarını söyledi

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Muhtarlık, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Torun, Muhtarlık Temel Kanunu Teklifi'ni hazırladıklarını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Torun, Muhtarlık Temel Kanunu Teklifi'ni hazırladıklarını söyledi - Son Dakika
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