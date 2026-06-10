CHP'li Torun: Ordu'da Sorunlar Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Torun: Ordu'da Sorunlar Büyüyor

10.06.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyit Torun, Ordu'nun fındık, madencilik ve ulaşım sorunlarına dikkat çekti, iktidarı eleştirdi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, fındık üreticilerinin sorunlarından vahşi madenciliğe, yetersiz uçak seferlerinden tamamlanamayan projelere kadar birçok konuda Ordu ve Orduluların mağdur edildiğini savundu.

Torun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fındık fiyatı üzerinden manipülasyon yapıldığını iddia ederek, vahşi madencilik, yetersiz uçak seferleri, tamamlanamayan projeler konusunda Ordu ve Orduluların mağdur edildiğini belirtti.

Ordu'daki sorunlarının hiçbirinin önemsiz meseleler olmadığını ifade eden Torun, Ordulunun geçimini, suyunu, toprağını ve refahını yakından ilgilendiren konular olduğunu söyledi.

Fındık üreticilerinin sorunlarını gündeme getirdiklerini ancak iktidarın bu sorunları çözmediğini ve vatandaşların sesini duymadığını iddia eden Torun, "Bir önceki yıl yaşadığımız sorunlar maalesef devam ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi, fındığın fiyatını daha aşağı çekmenin önünü açacak. Karadeniz üreticisi yıl boyu emek veriyor. Bir yıl, bu ürünün gelirini bekliyor ama emeğinin karşılığını maalesef alamıyor." diye konuştu.

Ordu'nun yaklaşık dörtte üçünün maden sahası ilan edildiğini aktaran Torun, bölgede "vahşi madencilik" uygulamasının yapıldığını öne sürdü.

Orduya ekonomik katkısı olmayan madencilik uygulamalarının herkesin hayatını olumsuz etkilediğini savunan Torun, "Biz özellikle vahşi altın madenciliği üzerinde duruyoruz. Bu vahşi madencilik düzenlemeleri ve çevre katliamlarını meşrulaştırma çabalarına karşı ayaktayız, dikkatliyiz. Bu vahşi madenciliğin Ordulara hiçbir faydası olmadığı gibi yaşam kaynaklarımızı da kirletmektedir. Bu mesele bir parti meselesi değildir. Bu mesele memleket meselesidir, hepimizin meselesidir." ifadelerini kullandı.

Ordu'da ulaşım sorunlarının da olduğunu aktaran Torun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda sefer yetersizliğinin olduğunu, birçok karayolu projesinin de tamamlanmadığını söyledi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Seyit Torun, Madencilik, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Torun: Ordu'da Sorunlar Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı
Ağ Nene Tepesi’nin traverten güzelliği Ağ Nene Tepesi'nin traverten güzelliği
Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı
At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar
Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı’yı atadı Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı'yı atadı

17:07
Seçil Erzan yeniden yargılanacak İlk duruşma 11 Eylül’de
Seçil Erzan yeniden yargılanacak! İlk duruşma 11 Eylül'de
16:48
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:35
Fenerbahçe’de mazbata törenine damga vuran görüntü
Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü
16:21
İsimler bomba Aykut Kocaman’ın yardımcıları belli oldu
İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 17:22:38. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Torun: Ordu'da Sorunlar Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.