CHP'li Torun, "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu" kararını eleştirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kentlerin tanıtımıyla ilgili organizasyonları "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu"nun yapması kararını eleştirerek, "Yapılan bu düzenleme, siyasi iktidarın, yerel seçimlerden sonra başlattığı yetki gasbı sürecinin yeni bir halkasıdır." iddiasında bulundu.

Torun, yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanlığının kararıyla kentlerin tanıtımıyla ilgili organizasyonların belediyelerden alınıp, valilerin başkanlığında oluşturulacak "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu"na verildiğini aktardı.

Seyit Torun, şunları kaydetti:

"Bu şu anlama geliyor, artık belediyeler, valiliklerin onayı olmadan kendi iradesiyle il tanıtım günü düzenleyemeyecek. Yapılan bu düzenleme, siyasi iktidarın, yerel seçimlerden sonra başlattığı yetki gasbı sürecinin yeni bir halkasıdır. Belediyelerimizin faaliyet alanını daraltma girişimidir. İçişleri Bakanlığının yazısında, valiliklerden izin almadan düzenlenen il tanıtım günlerinin 'kaynak israfına neden olduğu' ileri sürülmektedir. Şimdi sormak istiyoruz. 25 yıldır görmediğiniz kaynak israfı belediyeleri kaybettikten sonra mı aklınıza geldi?

Oturduğu koltuğa yakışmayan İçişleri Bakanı, belediyelerimize saldırmak için artık ne yapacağını şaşırdı. Kendisine şunu söylüyoruz. Ne yaparsan yap başaramayacaksın. Bu ucuz oyunlarla millete değil, ancak saraya yaranırsın."