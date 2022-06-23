CHP'li Ünsal: "Türkiye'deki ormanlar dünyadaki en yalnız ve en şanssız ormanlar" - Son Dakika
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CHP'li Ünsal: "Türkiye'deki ormanlar dünyadaki en yalnız ve en şanssız ormanlar"

23.06.2022 16:39
CHP'li Ünsal: "Türkiye'deki ormanlar dünyadaki en yalnız ve en şanssız ormanlar"

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, orman yangınlarına müdahalede sıkıntı olduğunu savunarak, "Türkiye'deki ormanlar dünyadaki en yalnız ve en şanssız ormanlar.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, orman yangınlarına müdahalede sıkıntı olduğunu savunarak, " Türkiye'deki ormanlar dünyadaki en yalnız ve en şanssız ormanlar." dedi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan'a dair eleştirilerde bulunduğu bir ses kaydını dinletti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye'ye ziyareti sırasında kral muamelesi gördüğünü savunan Ünsal, Erdoğan'ın ise Suudi Arabistan'a gittiğinde onunla görüşmekte bile sıkıntı yaşadığını iddia etti. Ünsal, "3-5 kuruş için böyle bir hale düşüldüğünü" iddia etti.

Marmaris'teki orman yangınına da değinen Ünsal, Türkiye'nin ciğerlerinin, geleceğinin yandığını söyledi. Ünsal, geçen yıl yaşanan yangınlara rağmen ders alınmamış olduğunu gördüklerini savunarak üçüncü gün olmasına rağmen partisinin milletvekillerinin, orada bir tane uçak görmediklerini söylediğini aktardı. Geçen yıl 135 bin hektar ormanın kaybedildiğini ifade eden Ünsal, bunun 250 bin futbol sahası büyüklüğüne denk olduğunu öne sürdü.

Ünsal, 20 yılda yanan ormanların tamamının geçen sene, 1 yılda yandığını iddia ederek var olduğu söylenen uçakların, helikopterlerin, kepçe ve dozerlerin nerede olduğunu sordu.

Tedbir alınmadığını iddia eden Ünsal, "Türkiye'deki ormanlar dünyadaki en yalnız ve en şanssız ormanlar. Ama biz iktidara geldiğimizde ormanlarımızın güvenle yaşayacağı ve yaşatacağı bir Türkiye yaratacağız. Bu ormanlar zenginlere rant olsun diye yakılmayacak, halkımızın oksijen kaynağı olacak." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'li Ünsal: 'Türkiye'deki ormanlar dünyadaki en yalnız ve en şanssız ormanlar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Ünsal: "Türkiye'deki ormanlar dünyadaki en yalnız ve en şanssız ormanlar" - Son Dakika
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