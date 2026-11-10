CHP'li vekiller EYT mağduru 4,5 milyon kişi için kademeli emeklilik sistemi istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

CHP'li vekiller EYT mağduru 4,5 milyon kişi için kademeli emeklilik sistemi istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

CHP'li vekiller Ali Karaoba ve Barış Bektaş, Meclis'te kademeli ve dengeli emeklilik sistemi için düzenleme istedi. Bektaş, EYT düzenlemesinin 4,5 milyon kişiyi mağdur ettiğini, emeklilikte adalet bekleyen 4,5 milyon kişinin taleplerinin bütçeye yük getirmeyeceğini söyledi.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ile Konya Milletvekili Barış Bektaş, kademeli ve dengeli emeklilik sistemi için düzenleme yapılmasını istedi.

Karaoba ve Bektaş, Emeklilikte Adalet Derneği yöneticileriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

İktidarın emeklilerin sorunlarını görmezden geldiğini söyleyen Karaoba, emeklilikte adalet istendiğini belirtti.

Hakkaniyetli bir kademeli emeklilik sistemi getirilmesi gerektiğini dile getiren Karaoba, çalışanların birbirinden ayrılamayacağını ifade etti.

Karaoba, staj ve çıraklık döneminin emekliliğe dahil edilmesini istediklerini bildirdi.

Hak arayışındaki herkesin yanında olduklarını vurgulayan Karaoba, "Çalışmak için yaşlı sayılan ama emekli olmak için genç görülenler var. Bu insanların sesi olmaya çalışacağız. Her derdin vardır bir çaresi, onun da adı CHP'dir." dedi.

CHP Konya Milletvekili Bektaş da emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili genel bir düzenlemenin önceki dönemlerde yapıldığını hatırlattı.

Emeklilikte adaletsizlik bulunduğunu savunan Bektaş, "EYT düzenlemesi adil bir çözüm ortaya çıkarmamıştır. EYT, 4,5 milyon kişiyi mağdur eden düzenlemeye dönüşmüştür. 8 Eylül 1999'dan erken sisteme entegre olunmamışsa, bir gün sonra bu sisteme girilmemişse 17 yıla kadar bir gecikme ortaya çıkabiliyor. Bu Anayasa'nın eşitlik prensibine aykırı." diye konuştu.

Dengeli ve kademeli bir emeklilik sistemi getirilmesini öneren Bektaş, emeklilikte adalet bekleyen 4,5 milyon kişinin taleplerinin bütçeye yük getirmeyeceğini söyledi.

Bektaş, CHP olarak emeklilikte adalet bekleyenlerin yanlarında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk PartisiBarış BektaşAli KaraobaPolitikaEkonomiEYTSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
13:32
Fenerbahçe’den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
13:24
Emlak Katılım’a Katılımevim ve Birevim için devir onayı
Emlak Katılım'a Katılımevim ve Birevim için devir onayı
13:18
Galatasaray’ın yıldızından Fenerbahçe’ye olay gönderme
Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe'ye olay gönderme
13:03
Bulgaristan’da sis faciası 70 araç birbirine girdi
Bulgaristan'da sis faciası! 70 araç birbirine girdi
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ü anma törenine damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma törenine damga vuran sözler
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 13:48:35. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li vekiller EYT mağduru 4,5 milyon kişi için kademeli emeklilik sistemi istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android