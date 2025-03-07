CHP'li Veli Ağbaba'dan Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın'a Ziyaret - Son Dakika
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Politika

CHP'li Veli Ağbaba'dan Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın'a Ziyaret

CHP\'li Veli Ağbaba\'dan Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın\'a Ziyaret

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ı makamında ziyaret ederek ilçenin tarihi ve kültürel mirası hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ağbaba, Battalgazi'nin Türkiye'nin en büyük metropol ilçelerinden biri olduğunu vurgulayarak, gelişimi için destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

07.03.2025 15:52  Güncelleme: 15:54
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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ı makamında ziyaret etti. Görüşmeye Battalgazi Belediye Meclis üyeleri de katıldı. Toplantıda, ilçenin tarihi, kültürel mirası ve belediyenin yürüttüğü projeler ele alındı.

Veli Ağbaba, Battalgazi'nin sadece Malatya'nın değil, Türkiye'nin en büyük metropol ilçelerinden biri olduğunu belirterek, ilçenin gelişimi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Ağbaba, "Battalgazi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle önemli bir ilçemiz. Geniş bir coğrafyaya sahip ve her noktasına hizmet götürmek gerekiyor. Bu süreçte birlik ve dayanışma içinde olacağız. Malatya için atılacak her adımın arkasında olacağız. Battalgazi ilçesi gelişime açık bir ilçedir ve Başkanımız bu konuda önemli çalışmalar yapacaktır. Bizler de desteğimizi esirgemeyeceğiz" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Veli Ağbaba ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Taşkın, "Malatya için ortak bir paydada buluşmak önemli. İlçemize değer katacak her türlü iş birliğine açık olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP'li Veli Ağbaba'dan Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın'a Ziyaret - Son Dakika

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