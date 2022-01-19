CHP'li Yılmazkaya: "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehri kara teslim etti" - Son Dakika

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Büyükşehir Belediyesinin şehri kara teslim ettiğini ileri sürdü.

Yılmazkaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep'teki kar yağışı nedeniyle ortaya çıkan görüntülere değindi. "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, memleketi kara teslim etti." diyen Yılmazkaya, günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen dünkü kar yağışı nedeniyle trafiğin kilitlendiğini, saatlerce yolda mahsur kalan kadın, hamile, çocuk ve yaşlıların mağdur olduğunu, vatandaşların ilaç ve gıda sorunu yaşadığını söyledi.

Yılmazkaya, vatandaşların kendi imkanlarıyla yolları açtığını, Gazianteplilerin cezalandırıldığını, halkın bunu hakketmediğini, ana yolların hala açılmadığını ifade etti.