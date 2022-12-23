Meral Akşener'den Saraçhane çıkışı: Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimseden izin alacak halim yok

CHP ve İYİ Parti arasında "Saraçhane" gerginliği devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasından sonra Saraçhane'ye giderek İmamoğlu'na destek veren Meral Akşener için Kılıçdaroğlu, "Beni aramadı" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Meral Akşener'den yanıt geldi.

"İZİN ALMAK İÇİN ARAMADIM"

Meral Akşener açıklamalarında, "Biz sayın Davutoğlu ile saat 11.00'da görüştük. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradım. Ben aradığımda telefonu kapalıydı. Ben Almanya meselesini unuttum. Sonra öğrendim ki o sırada programdaymış. Birlikte güç almak için sayın Gültekin Uysal'ı aradım. İzin almak için aramadım, öyle bir durumunuz yok.

"İZİN ALMAK GİBİ BİR DURUMUMUZ YOK"

Bu belediye başkanları 2 partinin oylarıyla seçildi. Bu arkadaşlarımızın iyi yaptığı işlerden biz mesulüz, kötü yapılanlardan da. Bizim izin almak gibi bir durumuz yok. O sırada büyük saygısızlıklarla kaşılaştık. Sayın Uysal ağır grip geçiriyormuş. Temel beye ulaşamadık, kendisi hastanedeymiş. Kendi seçtiğimiz belediye başkanı için niye izin alayım. Bir kalabalık güç gösterisi yapalım diye aradım" dedi.

"SİYASİ TERBİYESİZLİĞE DÖNDÜ"

Millet İttifakı'nın 2018'de 4 partiden oluştuğunu ifade eden Akşener, "O zaman Deva ve Gelecek Partileri kurulmamıştı. 2019'da Türkiye'yi tercih ettik ve bu müthiş bir sinerji yarattı. 2019'da Saadet Partisi aday çıkarmıştı. Burada gümbürtüye Tayyip Erdoğan gitti. Bir kesim de siyasi nezakete uymuyor dedi. Sonra siyasi terbiyesizliğe döndü.

"KEŞKE OTOBÜSTE TEK BAŞINA KONUŞAYDI"

Demek ki Sayın İmamoğlu'nu orada yalnız bırakmak siyasi terbiyeymiş. Ben böyle bir ahmaklık görmedim. AK Parti'nin Meral Akşener'in bilgisi var trollüğü üzerinden yürümeye çalıştılar. Ben de o otobüste bekledim. Demek ki keşke o otobüsün üzerinde yapayalnız konuşaydı" açıklamalarında bulundu.