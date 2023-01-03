CHP lideri Kılıçdaroğlu "Cehennemin kapısı açarlar" diyerek AK Parti'ye seslendi - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu "Cehennemin kapısı açarlar" diyerek AK Parti'ye seslendi

03.01.2023 19:32

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, İBB'ye terör soruşturması sebebiyle olası bir kayyım atanması hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu söz konusu gelişme hakkında "Terörizme karşı olabilecek her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bunu yaparlarsa kimse Bay Kemal'den daha fazla sabır beklemesin. Sakın bu hataya düşmesinler. Vallahi billahi cehennemin kapılarını açarlar. Hiç kimse için iyi olmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu burada terör soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanması hakkında konuştu.

"VALLAHİ BİLLAHİ CEHENNEMİN KAPISINI AÇARLAR"

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili "Görüyoruz ki işi kayyuma kadar götürme hevesindeler. Bu konuyu daha uzatmadan kısa ve net uyarılarda bulunacağım. Ekrem başkanımıza bu komployu devam ettirirlerse, Allah korusun kayyum atama aptallığına girişirlerse bunu bir diktatörün halkına uyguladığı terörizm olarak kabul edeceğiz ve öyle göreceğiz. Bu terörizme karşı olabilecek her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bunu yaparlarsa kimse Bay Kemalden daha fazla sabır beklemesin. Sakın bu hataya düşmesinler. Vallahi billahi cehennemin kapılarını açarlar. Hiç kimse için iyi olmaz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından detaylar şöyle:

" Türkiye'de haksız yere cezaevlerinde yatanların olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Osman Kavala haksız yere yatıyor. Selahattin Demirtaş haksız yere yatıyor. Mücella Yapıcı haksız yere yatıyor. Çiğdem Utku, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman haksız yere yatıyorlar bunlar. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa hiçbir haksızlığı mazur görmeyeceğiz

SİNAN ATEŞ KONUSU

Bu ülkenin başkentinde bir suikast gerçekleştirildi. Sinan Ateş. Genç bir babayı öldürdüler. Ülkücü hareketin en değerli isimlerinden birisiydi, akademisyendi, milliyetçiydi, inançlıydı, Atatürkçüydü, iki kız çocuğunun babasıydı ve değerli bir eşi vardı. Bunu Ankara'nın göbeğinde katlettiler. Ailesi talep etti diye, konu siyasallaşmasın diye sabırla susuyoruz. Baba ve eşi ile konuştum sabırla sonucu bekliyoruz. Tabi ki bize de bilgiler akıyor. Biz bunun farkındayız, tabi ki çok şey biliyoruz bu konuyla ilgili olarak.

"AİLE ADALET İSTİYOR"

Bu işten ne kadar pis kokuların geldiğinin de farkındayız. Görevliler işini yapsın diye şimdilik sesimizi çıkartmıyoruz. Bu cinayeti görmezlikten gelemezler, susarak bu işi geçiştiremezler. Biz buna CHP olarak izin vermeyeceğiz. Aile adalet istiyor, haksızlıklara karşı durmak istiyor. Adaleti savunan kişiler olarak bizler de adalet gerçekleşinceye kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve bu olay aydınlatılıncaya kadar takipçisi olacağız"

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Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Cehennemin kapısı açarlar' diyerek AK Parti'ye seslendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu "Cehennemin kapısı açarlar" diyerek AK Parti'ye seslendi - Son Dakika
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