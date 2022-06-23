CHP Lideri Kılıçdaroğlu Aydın ziyaretinin son durağı Didim'de - Son Dakika
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu Aydın ziyaretinin son durağı Didim'de

23.06.2022 19:34

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Aydın ziyaretinin son durağı Didim'de Kılıçdaroğlu Aydın BŞB ve Didim Belediyesinin projelerini açtı, temel atma törenine katıldı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi tarafından kente kazandırılan...

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Aydın ziyaretinin son durağı Didim'de

Kılıçdaroğlu Aydın BŞB ve Didim Belediyesinin projelerini açtı, temel atma törenine katıldı

AYDIN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi tarafından kente kazandırılan projeler için düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katılmak üzere Didim'e geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aydın ziyaretinin ikinci gününde son olarak Didim'e geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi tarafından kente kazandırılan projeler için düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreni için ilçeye gelen Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın BŞB Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi, CHP Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları karşıladı.

Didim Belediyesince ilçeye kazandırılan Didim Amfi Tiyatro'da gerçekleşen temel atma ve toplu açılış töreninde konuşan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Her geçen gün nüfusu artan, projeleri ve yatırımları ile Türkiye'nin örnek aldığı bir turizm kenti olma yolunda hızla ilerleyen iyi yaşam kenti Didim'imizde işte o söz verdiğimiz projelerimizin açılışını yapacak ve yeni projelerimizin temelini atacağız. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile ortak çalışma kültürünün getirdiği ve sizin de gördüğünüz güzel sonuçlar kentimize değer katıyor. Didim'e bir çok yatırım yaptık. Didim'i turizm kenti yapmak konusunda ben ve ekip arkadaşlarım el birliğiyle çalışıyoruz. Söz verdiğimiz bu yatırımlarla ilgili son dönemdeki yatırımları izlediniz ama bugün burada yapımını tamamladığımız 11 projemizin açılışını yapıyoruz" dedi.

"130 milyon TL yatırım yaptık"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise Didim'in Türkiye'nin incisi olduğunu ifade ederek "Didim Belediye başkanımız projelerimizi anlattı. 2019 yerel seçimlerinde kültür merkezi yapacağımıza söz verdik. Sizlerle burada bunun temelini atacağız. Maliyeti 25 milyon TL; içinde tiyatro salonu, çok amaçlı salonlar, otopark, gençler ve çocukları için sosyal faaliyetler olacak. Didim'de alt yapı ve üst yapı özellikle Akbük Mahallesi'nde tamamlamak üzereyiz. Biz bugüne kadar Didim'e 130 milyon TL'lik yatırım yaptık. Bunu da sizlerden topladığımız vergilerle yaptık. Desteğiniz için teşekkürler" dedi.

"Umutsuzluk yok"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konuşmasında vatandaşlara seslenerek umutsuzluğa kapılmamaları gerektiğini ifade edip, "Sağlıklı bir yapıda değil yönetimimiz, sorunlar var, yolsuzluklar var. Sakın umutsuzluğa kapılmayın beraber düzelteceğiz. Yargıda sorunlar var biliyoruz, kimlerin talimatıyla alındığını biliyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu, "Düne kadar kızdıkları her türlü hakaretleri yaptıkları Suudili prensle şimdi, bu ülkenin itibarını kimse satamaz. Osmanlı'nın borçlarını ödeyen genç Cumhuriyet ülkenin her yerine fabrikalar kurdu, borçları ödedi, yatırımlar yaptı ama kimsenin ayağına gitmedi, kimseye diz çökmediler, bunlar diz çöküyorlar. Bunların kahramanlıklarını ben biliyorum; tek hedefleri Kılıçdaroğlu ve Bay Kemal göreceksin, sen Bay Kemal'i göreceksin sana neler yapacak" diye konuştu.

Temel atma ve açılış töreni gerçekleştirildi

Konuşmaların ardından Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Adalet" simgesi bir heykel takdim etti. Ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi tarafından kente kazandırılan projeler için düzenlenen temel atma töreni düzenlendi. Törenin ardından Didim Amfi Tiyatro'nun yanı sıra yine Didim Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Didim Gençlik Merkezi (DİGEM), Balıkçı Pazarı, Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi (MÜBEV), Atatürk Silüet Heykeli, Beton Santrali, Akbük Soğuk Su Çevre Düzenlemesi, Patili Dostlar Ameliyathanesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Parkı, Didim Balık Restorantı ve Akbük Mavi Mandalya Restoranın açılış kurdelesi kesildi.

(HÇ-BT-DK-Y)

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Lideri Kılıçdaroğlu Aydın ziyaretinin son durağı Didim'de - Son Dakika

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