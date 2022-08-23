CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ben beşli çetenin adamı değilim, ben esnafın, sanatkarın, çiftçinin, alın teri dökenlerin adamıyım - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ben beşli çetenin adamı değilim, ben esnafın, sanatkarın, çiftçinin, alın teri dökenlerin adamıyım

23.08.2022 13:27
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ben beşli çetenin adamı değilim, ben esnafın, sanatkarın, çiftçinin, alın teri dökenlerin adamıyım

Partisinin bu haftaki grup toplantısını Niğde'de gerçekleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, esnafa seslenerek, "Ben beşli çetenin adamı değilim, ben esnafın, sanatkarın, çiftçinin adamıyım. Ahi Evran geleneklerine uygun olarak size 'Esnaf Bakanlığı' kuracağımıza söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bu haftaki grup toplantısını Niğde'de yaptı. Bir dizi ziyarette de bulunan Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayan yurttaşlara seslendi.

"ALTILI MASA OLARAK HARAMİLERİN SALTANATINI YIKIP HALK İKTİDARINI KURACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, altılı masa olarak halk iktidarını kurmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Ayrıştırdılar, kardeşi kardeşe düşman ettiler. Türkiye'nin bu girdaptan çıkması lazım. Bunun mücadelesini veriyorum. Sadece ben değil, altı lider bunun mücadelesini veriyor. Altılı masa dediğimiz, altı lider, demokrasi konusunda, insan hakları, kul hakkı, topluma saygı konusunda bir araya geldik. Bir aradayız, Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte göreceksiniz, haramilerin saltanatını yıkıp halkın iktidarını kuracağız" diye konuştu.

"ÇİFTÇİ, ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI ALAMIYOR"

Çiftçilerin sorunlarına değinen Kılıçdaroğlu, "Çiftçinin, alın terinin karşılığını alamadığını biliyorum. Çiftçinin, elektrik borcu, gübre gibi tüm girdilerinin çok pahalı olduğunu biliyorum. Çiftçinin ezildiğini biliyorum. Ama bu iktidara, harami düzene şunu söylemek lazım, tarım stratejik bir sektördür. Çiftçi çalışmazsa 85 milyon aç kalır" dedi ve sandığı işaret etti.

"ESNAF BAKANLIĞI KURACAĞIZ"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda esnafın sorunlarının dinlenmesi için bakanlık kuracaklarının sözünü vererek, "Esnaf kardeşlerime de şunu söylemek isterim; sizin yanınıza gelip sizinle tokalaşmak, derdinizi dinlemek isterdim. Şimdilik buna bir ortam yok. Eğer fırsat bulursam geleceğim. Ama bir şeyden emin olun. Bu kardeşinizin yapacağı ilk işlerden birisi sahipsiz kalan esnafa sahip çıkmaktır. Ahi Evran geleneklerine uygun olarak size Esnaf Bakanlığı kuracağımıza söz veriyorum. Bir kadın kardeşimiz diyor ki, 'Niğde'de doğru dürüst fabrika yok.' Sadece Niğde'de değil, Anadolu'nun içini boşalttılar. Unutmayın, her fabrika bir kaledir. Her fabrikanın bir kale olduğunu, ürettiğini; her fabrikada yüzlerce, binlerce işçi çalıştığı bir Türkiye inşa edeceğiz. Yoksa biz niye siyaset yapıyoruz. Siyaseti cebimiz için değil, köşeyi dönmek için değil, kul hakkı yemek için değil; siyaseti bu millet için yapacağız. Sizin için yapacağız, sizin alın teriniz için yapacağız" dedi.

YORUMLAR
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Kiliçdaroğlu: 'İnşallah Türkiye'yi, sorunu olmayan bir ülke yapacağız' Kiliçdaroğlu: 'İnşallah Türkiye'yi, sorunu olmayan bir ülke yapacağız' Kılıçdaroğlu: Siyaseti bu millet için yapacağız Kılıçdaroğlu: Siyaseti bu millet için yapacağız
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ben beşli çetenin adamı değilim, ben esnafın, sanatkarın, çiftçinin, alın teri dökenlerin adamıyım - Son Dakika

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