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CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bu ülkenin gençleri kesinlikle demokrasi krizini aşacaklar" - Son Dakika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bu ülkenin gençleri kesinlikle demokrasi krizini aşacaklar"

15.01.2022 22:49

- CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bu ülkenin gençleri kesinlikle demokrasi krizini aşacaklar" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin gençleri kesinlikle demokrasi krizini aşacaklar" dedi.

- CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bu ülkenin gençleri kesinlikle demokrasi krizini aşacaklar"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin gençleri kesinlikle demokrasi krizini aşacaklar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen "Çankaya Uluslararası Dostluk ve Barış Ödülleri" törenine katıldı. ATA Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi'ndeki törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Çok güzel bir gecedeyiz. ve bu güzel gecede iki güzel insana Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği bir uluslararası ödül sonucu ödülleri teslim edilecek. Sayın Hikmet Çetin Genel Başkanımız konuşurken 'Dünya bir demokrasi krizinin içerisinde' diye ifade etti. Türkiye bu krizin göbeğinde. Ama ben bu ülkenin gençlerine güveniyorum. Bu ülkenin gençleri kesinlikle demokrasi krizini aşacaklar ve bu ülkeye demokrasiyi getirecekler. Buna yürekten inanıyorum. Bir siyasetçi, bir de sanatçı kimliği ağır basan iki önemli insan bu ödülü alıyor. Dolayısıyla bir siyasetçi ile sanatçının yan yana barış ve dostluk ödülü alması gerçekten de çok önemli. İkinizin de büyük sıkıntılar çektiğini biliyorum. Sizler yurt dışındayken sizin kasetlerinizi biz gizli gizli dinlerdik. Çünkü onlar yasaktı. Ama biz o kasetleri büyük bir keyifle dinlerdik. ve sizin yurt dışında çektiğiniz özlemi biz de kendi ülkemizde çekerdik. Barış ve dostluk son derece önemli iki kavram. Barışı ve dostluğu içselleştirmek aslında dünyayı sevmek demek. Barış ve dostluk daim olsun. Barışı her ortamda savunacağız" diye konuştu.

Gecede Yunanistan'ın eski Başbakanı George A. Papandreou ve sanatçı Zülfü Livaneli'ye ödülleri verildi. Ödül törenine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Çankaya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 'Bu ülkenin gençleri kesinlikle demokrasi krizini aşacaklar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bu ülkenin gençleri kesinlikle demokrasi krizini aşacaklar" - Son Dakika
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