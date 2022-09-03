Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'helalleşme' sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Derdini hepimiz biliyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'helalleşme' sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Derdini hepimiz biliyoruz

03.09.2022 21:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ne diyor? Helalleşme. Bu bir oyun. Bu oyunun yerini hesaplaşma söylemlerinin almasının gerisinde işte bu hazımsızlık var" sözlerine cevap veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençlerin teknoloji fuarında helalleşmeye savaş açıyor. Derdini hepimiz biliyoruz. Tek derdi bu harami düzeneğin ömrünü biraz daha uzatabilmektir. Çapı bu!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme' çağrısı hakkında konuştu.

"HELALLEŞME BİR OYUN"

Helalleşme söylemlerinin bir oyun olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye'nin savunma sanayi yanında diğer alanlarda güçlü bağımsız ülke haline gelmesinde tahammülleri yok. Bu tahammülsüzlüklerini her fırsatta dile getirmekten çekinmiyor. Kılıçdaroğlu ne diyor; helalleşme. Bu bir oyun. Bu oyunun yerini hesaplaşma söylemlerinin almasının gerisinde işte bu hazımsızlık var. İmam hatip okullarımız, ilim irfan yuvalarımız, alimlerimizle ilgili hakaretlerin havada uçuşmalarının gerisinde bu nobranlık var.

Kılıçdaroğlu, 'Helalleşme bir oyun' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterip gençlere seslendi: Derdini hepimiz biliyoruz

"GERİSİNDE BU FAŞİST KAFAYI HORTLATMA ÇABASI VAR"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Kimi şahsiyet fukaralarının partimizin kapısına kilit vuracak kadar gözlerini karartmanın gerisinde bu faşist kafayı hortlatmak çabası var. Alevi-Bektaşi kardeşlerimize edepsizlikler de bu oyunların bir parçası. CHP ve yoldaşları milletten yüz bulamadıkça tehdit ve hakaret diline sarılıyor" diye konuştu.

"DERDİNİ HEPİMİZ BİLİYORUZ, SAKIN KAVGA ETMEYİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine sosyal medyadan yanıt veren Kılıçdaroğlu ise gençlere "sakın kavga etmeyin" çağrısını yineleyerek, "Gençlerin teknoloji fuarında helalleşmeye savaş açıyor. Derdini hepimiz biliyoruz. Gençler, sakın ama sakın kavga etmeyin. Sakın bu hamasi söylemleri dinlemeyin. Tek derdi bu harami düzeneğin ömrünü biraz daha uzatabilmektir. Çapı bu!" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu, 'Helalleşme bir oyun' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterip gençlere seslendi
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