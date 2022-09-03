Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'helalleşme' sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Derdini hepimiz biliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme' çağrısı hakkında konuştu.
Helalleşme söylemlerinin bir oyun olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye'nin savunma sanayi yanında diğer alanlarda güçlü bağımsız ülke haline gelmesinde tahammülleri yok. Bu tahammülsüzlüklerini her fırsatta dile getirmekten çekinmiyor. Kılıçdaroğlu ne diyor; helalleşme. Bu bir oyun. Bu oyunun yerini hesaplaşma söylemlerinin almasının gerisinde işte bu hazımsızlık var. İmam hatip okullarımız, ilim irfan yuvalarımız, alimlerimizle ilgili hakaretlerin havada uçuşmalarının gerisinde bu nobranlık var.
Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Kimi şahsiyet fukaralarının partimizin kapısına kilit vuracak kadar gözlerini karartmanın gerisinde bu faşist kafayı hortlatmak çabası var. Alevi-Bektaşi kardeşlerimize edepsizlikler de bu oyunların bir parçası. CHP ve yoldaşları milletten yüz bulamadıkça tehdit ve hakaret diline sarılıyor" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine sosyal medyadan yanıt veren Kılıçdaroğlu ise gençlere "sakın kavga etmeyin" çağrısını yineleyerek, "Gençlerin teknoloji fuarında helalleşmeye savaş açıyor. Derdini hepimiz biliyoruz. Gençler, sakın ama sakın kavga etmeyin. Sakın bu hamasi söylemleri dinlemeyin. Tek derdi bu harami düzeneğin ömrünü biraz daha uzatabilmektir. Çapı bu!" ifadelerine yer verdi.
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