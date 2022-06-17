CHP Lideri Kılıçdaroğlu İzmir'de sanayi esnafı ile buluştu - Son Dakika
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu İzmir'de sanayi esnafı ile buluştu

17.06.2022 17:28

CHP Lideri Kılıçdaroğlu İzmir'de sanayi esnafı ile buluştu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de 6. Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu İzmir'de sanayi esnafı ile buluştu

İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de 6. Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Buca ilçesinde bulunan 6. Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Alın teri döken insanları dinlemek zorunda olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Çok sorunumuz var. Dünya kadar derdimiz var. Bu derdi en fazla çekenler ise alın teri döküp karşılığını alamayanlar, yani sizlersiniz. Sattığınız ürünlere zam geliyor, bu zamlardan siz sorumlu değilsiniz. Başkaları sorumlu. Hayatın her tarafından yağmur gibi zamlar yağıyor. Burada sizin bir kabahatiniz yok, yönetenlerinizin kabahati var. Bir tek kusurumuz var; sandığa giderken vicdanınızın sesini yeteri kadar dinlemiyoruz. Sizden tek isteğim, tüm bu sorunların çözülmesini istiyorsanız sandığa giderken vicdanınızın sesini dinleyin ve oyunuzu öyle kullanın. Bu ülkede kaynakların nereye gittiğini, kimin zenginleştiğini biliyorum. İster 'Kur korumalı mevduat' deyin, ister '5'li çeteler' deyin, ister 'uyuşturucu baronları' deyin, ister 'saray beslemeleri' deyin, hepsinin adlarını soyadlarını, kimliğini biliyorum. Sizin hakkınızı onlar çalıyor. Onlardan tamamını alacağım, bu millete vereceğim. Biz bir araya geldik, 6 lider bir aradayız. Her birimiz ayrı partiyiz ama hepimiz demokrasiyi, alın terini, birlikte çalışmayı savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kararlıyım"

Ülkede ayrışma olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neredeyse komşumuzun yaşam tarzını sorgular hale geldik. Komşu komşunun külüne muhtaçsa neden toplum bu kadar ayrıştı? Bunu yapan siyasiler ama ben o siyasilerden biri değilim. Beni tanımlamak gerekirse ben halkın politikacısıyım. Sizin sesinizim. Bu ülkede çalışan, üreten, alın teri döken ve hakkıyla evine ekmek götüren herkesin yanındayım. Herkesin hakkını hukukunu savunmak görevim. Ben halk gibi, sizler gibi, çoluk çocuğumla yaşamak isterim. Bu ülkenin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Türkiye hızla büyüyebilir, herkes kazanabilir. Alın teri dökenlerin terleri yerde kalmaz. Yeter ki bu ülkenin 5'li çeteleri, saray beslemeleri ve uyuşturucu baronları ile mücadele edelim. O mücadele etmek için yola çıktım. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Tazminat davaları açıyorlar, linç girişiminde bulunuyorlar. Ne yaparsanız yapın inandığım yoldan, halkın yolundan asla ve asla dönmeyeceğim. Kararlıyım. Bu ülkeye barışı, huzuru, kardeşliği getirmeye kararlıyım."

Kimlik üzerinden ve inanç üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Devleti yönetiyorsan fakir fukaranın hakkını teslim edeceksin. 150 lirayla bir dul, 80 lirayla bir yetim nasıl geçinir? Bunların tamamını değiştireceğiz. En büyük gücüm sizsiniz. Beraber yepyeni bir aydınlığa çıkaracağız. Çalışan, üreten kazanacak. Tefecilere para kaptırmayacağız. Bakmayın 'Faizi indirdik' masallarına. Ne faizi indirdin kardeşim? Gidin banka kredisi çekin bakalım faiz kaç lira. Bizi kandıracağını sanıyor. Bu millet gerçekleri görüyor. Hakkı, hukuku ve adaleti bu ülkeye getirmek zorundayız. Kim çalışıyorsa hakkını alacak" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Küfrediyorlar. Sanıyorlar ki sinirleneceğim. Demir gibi sinirim var. Ben sakin bir adamım ama kararlı bir insanım. İnandığım yoldan asla dönmem. Bunu yaptığınız zaman Türkiye düzelecek. Moralinizi bozmayın, sandığa gittiğinizde adaletten yana oy kullanmanızı istiyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ziyareti sırasında esnafın dükkanlarına girerek sohbet de etti. Kılıçdaroğlu, programda esnafın sorunlarını dinleyerek notlar aldı. Programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da katıldı.

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Lideri Kılıçdaroğlu İzmir'de sanayi esnafı ile buluştu - Son Dakika

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