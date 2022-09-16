Kılıçdaroğlu, ''CHP lideri sosyal konut projesine hayır dedi" haberlerine tepki gösterdi: Yaşlıları kandırıyorlar ama sizleri kandıramıyorlar - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, ''CHP lideri sosyal konut projesine hayır dedi" haberlerine tepki gösterdi: Yaşlıları kandırıyorlar ama sizleri kandıramıyorlar

16.09.2022 09:35

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bazı medya kuruluşlarının "Kılıçdaroğlu sosyal konut projesine hayır dedi" haberlerine yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın propaganda aparatları. Konutlar yapılsın, devlet garanti versin, destekleyeceğim dedim, kara propaganda aparatlarının haber yapma şekli işte bu… Genç muhafazakar; bu yalan ve talan düzenine son vermek senin elinde. Yaşlıları kandırıyorlar ama sizleri kandıramıyorlar!" dedi.

Siyasetin gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut projesi ilk sırada yer alıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Perşembe günü konut projesinde devlet garantisi olmamasına tepki göstermişti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu ''konut projesine karşı'' haberleri çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, çıkan haberlere yeni yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

''ERDOĞAN'IN PROPAGANDA APARATLARI''

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklama ile konut projesine karşı olmadığını söylerken haberleri yapan medya kuruluşlarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, ''Erdoğan'ın propaganda aparatları. Konutlar yapılsın, devlet garanti versin, destekleyeceğim dedim, kara propaganda aparatlarının haber yapma şekli işte bu… Genç muhafazakar; bu yalan ve talan düzenine son vermek senin elinde. Yaşlıları kandırıyorlar ama sizleri kandıramıyorlar!'' ifadeleri kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan medyada çıkan ''Kılıçdaroğlu sosyal konut projesine hayır dedi' haberlerine tepki

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklama ile konut projesine devletin garanti vermesini istedi. Kılıçdaroğlu, ''Sana inanalım istiyorsan, bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Beşli çeteleri semirttin, asıl fakir fukaranın konutu için garanti ver. Vermezsen, sen de biliyorsun ki bu proje bitmeyecek. Gerçi alışkınsın sen boş toprağa yalandan beton harcı dökmeye…Ben de buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam!" açıklamasını yapmıştı.

YORUMLAR (1)
  • Akın Ercan: projeye ilgi her gün artmakta tüm projelerde olduğu gibi bu projeyede bir kulp arıyorsunuz lakin karşılığı yok, verdiginiz namus sözü ile ne kadar güvenilir oldugunuzu ispat ettiniz.. en çokta chp li seçmenler başvuruda bulunmuş erdogan ne dediyse yapmış bir liderdir... halk ne tarafa oy verirse versin projelere güven çok yüksek.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, ''CHP lideri sosyal konut projesine hayır dedi' haberlerine tepki gösterdi: Yaşlıları kandırıyorlar ama sizleri kandıramıyorlar - Son Dakika


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