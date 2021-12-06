CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken hareket - Son Dakika

- CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken hareket

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi üzerine CHP Grubu adına bir konuşma gerçekleştirdiği sırada tepki çeken bir el hareketi yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi üzerine CHP Grubu adına bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşma sırasında bir el hareketi yapan Kılıçdaroğlu'na milletvekilleri tepki gösterdi.

TBBM'de konuşma gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, "Dolarla ihaleyi anladık, gelir garantisini de anladık. Bir şey daha yaptınız ama onu bilmiyorsunuz. Çünkü araştırmıyorsunuz. Göreviniz el kaldırmak ve indirmek. Bakın aynı zamanda ne yaptılar biliyor musunuz? Dolarla borçlandıysalar Amerika'da ki enflasyonu, Euro ile borçlandıysalar Avrupa Birliği'nde ki enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar" dediği sırada bir el hareketi yaptı. Bu hareketin üzerine mecliste bulunan milletvekilleri "bayanlar var burada" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.