Politika

CHP lideri Özel: "Bugün en düşük emekli maaşının artışını bekledik, beklentimiz asgari ücretti"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 vatandaş hakkında açıklama yaprak, "Bu konuda kusuru olan kim varsa cezalandırılacak. Adalet arayışının önünde engel olanlardan değil, ailelerin yanında adaleti arayanlardan olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak söz veriyorum, hepinizin önünde söz veriyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleşen grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Açıklanan en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olmasını eleştiren Özel, bunun zam olmadığını tam aksine emekliye ihanet olduğunu söyledi. TBMM'nin gündemine getirilen 'Hayvan Hakları Yasası' hakkında da konuşan Özel, bu yasanın bir katliam yasası olacağını bu nedenle CHP olarak bu yasaya sonuna kadar direneceklerini söyledi.

"Bu konuda kusuru olan kim varsa cezalandırılacak"

İzmir'in Konak ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişi için adalet arama sözü veren Özel, "Görüntülere hiçbirimizin kalbinin dayanamadığı, izlemeye katlanamadığımız akıl almaz bir ihmal sonucunda gencecik 2 evladımızı, kardeşimizi kaybettik. Birisi 23 yaşında Özge Ceren Deniz. Babası Ahmet abiyle uzun konuştum. 3 kızın en büyüğü. Bir başka tıp fakültesinde okurken daha iyi bir okulda okumak, daha iyi şartlarda okumak için İzmir'e yatay geçiş yapan ve su geçerken, sudan geçerken, yağmur suyundan geçerken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz'in babası. ve o düşünce onu kaldırmaya koşan yine gencecik, 44 yaşında İnanç Öktamay'ın abisi Gökhan Bey'le konuştum, 2 erkek kardeşten biri. Yüreğinin yarısını kaybeden Gökhan Bey'le. 2 tarafın da söylediği şu; 'Yüreğimize su serpen şey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu işin siyaseti olmaz, ucu nereye giderse gitsin soruşturulacak' demesidir. Bu ülkede ihmaller ölenin kimliğine göre ya da sorumluluğu olanın pozisyonuna göre değerlendirildikçe bu işler tekrarlanacak. Biz pozisyonumuzu tekrar söylüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye başkanına talimatımız şu oldu; sorunlu kimse belediye personeli ise belediye dağıtım şirketi ise dağıtım şirketi savcılarla tam bir iş birliği içinde, bu mesele nasıl olmuş ve o olmaması için ne gerekirdi? Bundan sonrası için ne lazım? Sorumluların saptanması, cezaların çekilmesi. Üstümüze düşen ne varsa yapılmasında kati bir tutum içinde olacağız dedik. Bu öz güvenle bu inançla bu yaklaşımla meseleyi takip ediyoruz. 2 ailede 'böyle olsun, adalete kavuşulsun, başka canlar yanmasın' diyorlar. Ben bir kez daha hem Özge Ceren Deniz evladımızın, kardeşimizin hem de yere düşen bir kadını kurtarmak için hayatını veren İnanç Öktemay'ın aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyorum. Bu konuda kusuru olan kim varsa cezalandırılacak. Adalet arayışının önünde engel olanlardan değil, ailelerin yanında adaleti arayanlardan olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak söz veriyorum, hepinizin önünde söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu, 'Hayvan Hakları Yasası' diye getirilen, ölüm ve infaz yasasına grubumuz tarihi bir direniş gösterecek, söz veriyoruz"

Düzenlemesi yapılan ve TBMM'nin gündemine getirilen sokak hayvanlarına yönelik düzenleme hakkında konuşan Özel, "Evet Türkiye'de başıboş köpek sorunu var. Bu sorun maalesef sabah erken saate okuluna giden çocuklara, servisine giden işçilere, namaza giden yaşlılara karşı önemli bir sorun ve çözülsün istiyoruz. Ama bunun çözümü için insancıl, akılcı, bilimsel yöntemlerin uygulanması gerekirken verilen kanun teklifi muğlak ifadelerle öldürmeyi meşrulaştıran ve çözümü tamamen belediyelerde uygulayıcıların inisiyatifine bırakan, bakımevi açma zorunluluğunu 2028'e kadar erteleyen, yani kaş yapayım derken göz çıkartan hayvan hakları derken hayvanların en birincil hakkı olan yaşam hakkını tehdit eden bir ölüm yasasını getirdiler. Biz CHP olarak bunun karşısındayız. Bu 'Hayvan Hakları Yasası' diye getirilen ölüm ve infaz yasasına bu salonda bulunan grubumuz sonuna kadar bütün gücüyle, tarihi bir direniş gösterecek, söz veriyoruz" diye konuştu.

"Bunun adı zam değil emekliye ihanettir"

En düşük emekli maaşlarına yapılan zam konusunda da değerlendirmede bulunan Özel, "AK Parti geldiğinde 8 çeyrek altın alan en düşük emekli maaşı bugün 2 buçuk çeyrek altın alamıyor artık. Bugün en düşük emekli maaşının artışını bekledik, beklentimiz asgari ücretti AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Zaten Abdullah Güler, denilince manzara ortaya çıktı. Tayyip Bey hangi iyi haberi Abdullah Güler'e açıklatmışta en düşük emekli maaşını Abdullah Güler açıklayacak? Abdullah Güler açıkladı, 12 bin 500 lira. Bugün siz emekliye zam yapmıyorsunuz. Siz emeklinin cebinden altı ay öncesine göre 5 kilo kıyma parası çalıyorsunuz. 6 ay önce 25 kilo alan 10 bin TL, bugün 12 bin 500 olarak 20 kilo alıyorsa bunun adı zam değil emekliye ihanettir. Yazıklar olsun" dedi.