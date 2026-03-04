CHP lideri Özel'den açılışa damga vuran "Oruç" sözleri: İçeceksin dedim ama... - Son Dakika
CHP lideri Özel'den açılışa damga vuran "Oruç" sözleri: İçeceksin dedim ama...

CHP lideri Özel\'den açılışa damga vuran "Oruç" sözleri: İçeceksin dedim ama...
04.03.2026 13:58
İSKİ'nin Terkos Yusuf Ziya Ortaç İçme Suyu Arıtma Tesisi açılışında konuşan CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'la su içme konusunda yaşadıkları "Ben orucum" diyaloğunu anlattı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Terkos Yusuf Ziya Ortaç İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin açılışına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasında anlattığı bir diyalogla dikkat çekti.

"O SUYUN İLK BARDAĞINI SEN İÇECEKSİN"

Tesisten çıkan suyun içme suyu kalitesinde olduğunu vurgulayan Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ile aralarında geçen konuşmayı paylaştı. Özel, açılış öncesinde suyun kalitesini sorduğunu belirterek, "Dedim ki 'Hangi kalitede su?' Dedi ki 'İçme suyu kalitesinde.' O zaman dedim 'Başkanım İstanbulluya içme suyu kalitesinde su veriyorsak, o suyun ilk bardağını sen içeceksin'" ifadelerini kullandı.

"BEN ORUCUM EFENDİM"

Özel, Aslan'ın suyu içemeyeceğini söylemesi üzerine aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı: "İçemem efendim dedi. 'İçemezsen olmaz bu iş' dedim. 'İçemem efendim' dedi. 'Ya sen içemiyorsan İstanbullu niye içiyor?' dedim. 'Ben orucum efendim' dedi. Nuri Aslan'la anlaştık. Şimdi buradan bir şişe su alacağız. Akşam iftarı onunla yapacak. Orucunu onunla açacak"

Yusuf Ziya Ortaç, Nuri Aslan, Özgür Özel, Politika, Gündem, Terkos, İSKİ, Son Dakika

