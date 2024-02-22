CHP lideri Özel'den Meral Akşener'e yanıt: Canı sağ olsun - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP lideri Özel'den Meral Akşener'e yanıt: Canı sağ olsun

CHP lideri Özgür Özel, partisinin İstanbul Sultangazi'deki mitingi sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP yönetimini eleştiren ''Atatürk'ün varisi olanlar bugün demleniyor.'' sözleriyle ilgili konuşan Özel, ''Canı sağ olsun'' ifadelerini kullandı.

22.02.2024 20:58  Güncelleme: 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP yönetimini DEM Parti üzerinden hedef alan eleştirisine "Canı sağ olsun" diyerek yanıt verdi.

"CANI SAĞ OLSUN"

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde halk buluşmasına katılan CHP lideri Özel, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kendisine, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in İzmir'de söylediği "Atatürk'ün partisi bugün demleniyor." sözleri sorulan Özel, "Canı sağ olsun" yorumunu yaptı.

CHP lideri Özel'den İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e yanıt: Canı sağ olsun

MERAL AKŞENER NE DEDİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İzmir'de partisinin bugünkü aday tanıtım toplantısında CHP yönetimine sert tepki gösterdi. CHP-DEM Parti arasındaki uzlaşı söylentilerine değinen Akşener, "Biz bazı şeyleri doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar demleniyor bugün. Atatürk'ün varisi olanlar bazı konularda çok geniş düşünceli olamazlar." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel\'den Meral Akşener\'e yanıt: Canı sağ olsun
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Meral Akşener, Sultangazi, Özgür Özel, İYİ Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel'den Meral Akşener'e yanıt: Canı sağ olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ziya Öner: Çatlasanızda patlasanızda İmamoğlu'nu tekrar başkan seçeceğiz... 132 337 Yanıtla
  • Pinokyo: Doğal afet olduğunda tatilini bırakıp dönmeyen birine dünyadaki son kişi kalsa bile oy vermem! Allah size akıl fikir versin. 246 45
  • Volkan Ataş: İmam Oglu gunahim kadar sevmem ama diyor lar yiğidi öldür hakini yeme 27 35
  • Serkan Polat: Yaw he he 30 13

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 06:04:01. #1.12#
SON DAKİKA: CHP lideri Özel'den Meral Akşener'e yanıt: Canı sağ olsun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement