CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz

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CHP lideri Özgür Özel, Antalya'daki teleferik kazasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Özel, ''Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir. Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu hassasiyetle teleferik kazasındaki adli soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz.'' ifadelerini kullandı.

14.04.2024 23:36  Güncelleme: 23:58
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Antalya'daki teleferik kazasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Ancak Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir. Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir. Bu hassasiyetle teleferik kazasındaki adli soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

TELEFERİK KAZASINDA CHP'Lİ BAŞKAN DA TUTUKLANDI

Antalya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kazayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de yer aldı.

CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz

CHP LİDERİ ÖZEL: KARAR HUKUKİ DEĞİL SİYASİ

Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Özel şunları söyledi: "Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Ancak Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir.

"KAZADA DAHLİ OLAN KİM VARSA GÖZYAŞINA BAKILMAMALIDIR"

Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir.

"SIRF PARTİLİMİZ DİYE BAŞKANIMIZI GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDEMEZSİNİZ"

Bu hassasiyetle teleferik kazasındaki adli soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz."

CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz
CHP lideri Özel\'den Mesut Kocagöz\'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz

Mesut Kocagöz, Özgür Özel, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Fatih Sozen: sırf partinizin mensubu diye telefirik bakım şirketinin müdürünü görmezden mi gelmek gerekiyor 156 28 Yanıtla
  • H celik: Herşeye karışır oldun sana bi cesaret geldi 91 25 Yanıtla
  • Serkan Seyyar: Başkanın ne suçu var ,ben yaptım,biz yaptık zaten,aman onlara kimse bir şey demesin 77 25 Yanıtla Fatih Sozen: mevzu başkan olması değil, telefirik bakımını yapan şirketin müdürü olması sebebi ile tutuklandı 133 11 Ahmet Dölek: Başkan 2019 da firmanın genel müdürü gorevi yapış o yüzden tutuklamışlar yoksa yeni seçil bende niye tutukladılar diye soru takıldı araştırınca çıkıyor ortaya Serkan bey 86 8 Nazım Arat: Tutuklanan baskan 2 ay önce belediye çalışanı düşen teleferik firmasının müdürü idi. Makam için başarılı baskañ olmus 47 5
  • Aytekin İslamoğlu: İliç ne oldu insanlar hala yakınlarının toprak altından çıkması bekliyor?soma? Bu zihniyet yok olmaya mahkümdür 49 39 Yanıtla Ömer Faruk Kurt: insan dogal afete karsi gelemiyor 30 31 ahmet demir: kim olursa olsun suçluyu korumak yani haine merhamet mazluma ihanettirrr 37 1 nadir: Ömer arkadaşım. en hayr olan vakti Allah c.c. bilir şüphesiz . hiç olmasın ama toprak kaysa ,, şimşek çaksa hatta yangın oluşsa ,,, allah korusun örnekleri bile ne kadar kötü …. (amin) yani diyorsun ki asansörün pardon teleferiğe bakım yapılmamış bozulmuş kopmuş çürümüş bir insanımıza mezar olmuş …. aallah rahmet eylesin inşallallah. diyorsun ki doğal afet .. tamam. saygılarımla 13 0
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