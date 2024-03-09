CHP lideri Özel: Erdal Beşikçioğlu polis akademisinden değil beşikten komiser - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel: Erdal Beşikçioğlu polis akademisinden değil beşikten komiser

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Erdal Beşikçioğlu'nu polis akademisinden mezun komiser değil beşikten komiser olarak tanıttı ve ona oy vermelerini istedi.

09.03.2024 23:27  Güncelleme: 23:30
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CHP lideri Özel: "Erdal Beşikçioğlu polis akademisinden değil beşikten komiser"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Erdal Beşikçioğlu'nu şöyle söyleyin. Polis akademisinden mezun komiser değil beşikten komiser. Beşikten hatırlasınlar onu. Beşikçioğlu'na oy versinler" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Bağlıca Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu da katıldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın önemine vurgu yaparak, "Etimesgut 5 yıl önce Mansur başkana verdiği oyu sonuna kadar helal ediyor. Çünkü Mansur başkan parti ayırmadan, hiçbir ayrımcılık yapmadan esnafın, emeklinin, işsizin, koluna giren, ona destek veren ve arkasında duran halkçı bir belediyecilik ile bütün Ankara'nın gönlünü fethetti" ifadesini kullandı.

"Mansur başkan 31 Mart seçiminde Türkiye rekoru kıracak"

ABB Başkanı Yavaş'ın tüm Türkiye'de başarılarıyla anlattığını söyleyen Özel, şunları kaydetti:

"Pandemi de nasıl gönülleri fethettiğini ve her yerde söylediğimi burada tekrar etmede fayda var. Mansur başkan 31 Mart seçiminde Türkiye rekoru kıracak ama sadece Mansur başkanın seçilmesi yetmiyor. Çok şey yapmak istiyor ama büyükşehir belediyesi meclisinde çoğunluk olmayınca elini kolunu bağlıyorlar. Mazeret bilip de 'hizmet edemiyorum napayım' demiyor ama bu kadar işi belediye meclis çoğunluğu yokken yapan Mansur başkan belediye meclis çoğunluğunu aldığında destan yazacak."

"Teyze diyor ki 'ben valiye vereceğim'"

CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nu vatandaşların polis ya da vali olarak tanıdığını söyleyen Özel, "Anketörler diyor ki çok daha yukarıda çıkacak ama 'soruyoruz kime oy vereceksin' diye. Teyze diyor ki 'ben valiye vereceğim valiye'. Gençler diyormuş ki 'ben Behzat abiye vereceğim bunların hiçbirine vermeyeceğim'" diye konuştu.

"Erdal Beşikçioğlu polis akademisinden değil beşikten komiser"

CHP örgütünün Beşikçioğlu'nu herkese güzel bir şekilde tanıtması gerektiğini belirten Özel, "Hepimizin bir görevi var. Gençler ve yaşlılar, toplumun tüm kesimleri seviyor ancak onun ismini herkese ezberletmek hepimizin görevi. Erdal Beşikçioğlu'nu şöyle söyleyin. Polis akademisinden mezun komiser değil beşikten komiser. Beşikten hatırlasınlar onu. Beşikçioğluna oy versinler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Erdal Beşikçioğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel: Erdal Beşikçioğlu polis akademisinden değil beşikten komiser - Son Dakika

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