CHP lideri Özel: "Erdal Beşikçioğlu polis akademisinden değil beşikten komiser"
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Erdal Beşikçioğlu'nu şöyle söyleyin. Polis akademisinden mezun komiser değil beşikten komiser. Beşikten hatırlasınlar onu. Beşikçioğlu'na oy versinler" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Bağlıca Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu da katıldı.
Özel, burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın önemine vurgu yaparak, "Etimesgut 5 yıl önce Mansur başkana verdiği oyu sonuna kadar helal ediyor. Çünkü Mansur başkan parti ayırmadan, hiçbir ayrımcılık yapmadan esnafın, emeklinin, işsizin, koluna giren, ona destek veren ve arkasında duran halkçı bir belediyecilik ile bütün Ankara'nın gönlünü fethetti" ifadesini kullandı.
"Mansur başkan 31 Mart seçiminde Türkiye rekoru kıracak"
ABB Başkanı Yavaş'ın tüm Türkiye'de başarılarıyla anlattığını söyleyen Özel, şunları kaydetti:
"Pandemi de nasıl gönülleri fethettiğini ve her yerde söylediğimi burada tekrar etmede fayda var. Mansur başkan 31 Mart seçiminde Türkiye rekoru kıracak ama sadece Mansur başkanın seçilmesi yetmiyor. Çok şey yapmak istiyor ama büyükşehir belediyesi meclisinde çoğunluk olmayınca elini kolunu bağlıyorlar. Mazeret bilip de 'hizmet edemiyorum napayım' demiyor ama bu kadar işi belediye meclis çoğunluğu yokken yapan Mansur başkan belediye meclis çoğunluğunu aldığında destan yazacak."
"Teyze diyor ki 'ben valiye vereceğim'"
CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nu vatandaşların polis ya da vali olarak tanıdığını söyleyen Özel, "Anketörler diyor ki çok daha yukarıda çıkacak ama 'soruyoruz kime oy vereceksin' diye. Teyze diyor ki 'ben valiye vereceğim valiye'. Gençler diyormuş ki 'ben Behzat abiye vereceğim bunların hiçbirine vermeyeceğim'" diye konuştu.
"Erdal Beşikçioğlu polis akademisinden değil beşikten komiser"
CHP örgütünün Beşikçioğlu'nu herkese güzel bir şekilde tanıtması gerektiğini belirten Özel, "Hepimizin bir görevi var. Gençler ve yaşlılar, toplumun tüm kesimleri seviyor ancak onun ismini herkese ezberletmek hepimizin görevi. Erdal Beşikçioğlu'nu şöyle söyleyin. Polis akademisinden mezun komiser değil beşikten komiser. Beşikten hatırlasınlar onu. Beşikçioğluna oy versinler" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › CHP lideri Özel: Erdal Beşikçioğlu polis akademisinden değil beşikten komiser - Son Dakika
Sanatçı Mustafa Ceceli, AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar'ın daveti üzerine Kemalpaşa ilçesinde konser verdi. Ceceli, Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen etkinlikte sevilen şarkılarını seslendirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vatandaşlardan Atar'a destek vermelerini istedi ve 31 Mart'tan sonra daha fazla sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceğini belirtti. Başkan adayı Atar ise Kasapoğlu'na ve etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, ilçeye hizmet etmek için aday olduğunu ifade etti.
Kayseri'de polis tarafından düzenlenen huzur uygulamasında, 28 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 247 personel ve 51 ekip ile gerçekleştirilen uygulamada, 1642 kişi sorgulandı. Ayrıca, 51 metruk bina, 78 umuma açık yer, 39 iş yeri, 6 terminal ve 279 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda, kimliği olmadığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli de yakalandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının değerlendirileceğini belirtti. Yılmaz, enflasyonun gidişine, kiralardaki gidişata bakılarak bir karar verileceğini söyledi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında bin 642 kişi sorgulanırken, 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Operasyonda ayrıca 11 aranan kişi de gözaltına alındı.
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, ilçe sakinlerinin Beykoz'un dışına çıkarılmadan ve yerinden edilmeden yenileme çalışmaları yapılması gerektiğini belirterek, 5 bin konutun ücretsiz olarak Beykoz'da yapılacağını ve hak sahiplerine verileceğini söyledi. Aydın ayrıca, ilçede yapılacak projeleri ve ulaşım sorununu da açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?