Politika

CHP lideri Özel: "Kişisel çıkarlarla bir adım atılacaksa ve o adımlar anayasaya uzanacaksa biz orada yokuz"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Eğer 22 yıldır yönetildiği gibi kişisel çıkarlarla birileri bir şey yapacaksa, bir adım atacak ve o adımlar anayasaya uzanacaksa biz orada yokuz" dedi.

CHP, Cumhuriyet'in 101'inci yıl kutlamaları dolayısıyla Birinci Meclis önünden Anıtkabir'e yürüyüş düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek yürüyüş öncesi açıklamalarda bulundu.

Özel, yaptığı konuşmasında, terör örgütleri ya da mafya liderleri eliyle, korkutarak ve sindirerek Türkiye'ye istikamet vermeye çalışanların olduğunu dile getirerek, "Onların karşısında dimdik ayakta durmak, Cumhuriyetimizi hedeflerinden geriye götürenlere karşı, adalet ve demokrasiyi şahsi çıkarlarına göre kısıtlayanlara karşı emekçileri, emeklileri, çiftçileri, esnafları savunmak için, bir kişi için bir anayasa değişikliği hesap edenlere karşı ya da bir kişinin geleceği için sözde bir kişinin umut hakkı için bu memleketin umutlarını tüketenlere karşı bizim hep birlikte, milletin sesini yükseltmeye ve büyük bir cesaret göstermeye, demokrasiye, kardeşliğe ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaya ihtiyacımız var. Onun için bugün buradayız. Kendi hedefleri için milleti sefalete, güvensizliğe sürüklemek isteyenlerin yaptıklarını hep beraber görüyoruz. Kimse unutmasın ki kardeşliğimizin, bir arada yaşama irademizin ve bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün bir teminatı varsa o da Atatürk'ün eseri Cumhuriyet Halk Partisidir. 100 yıl önce olduğu coşkuyla, ilk yılki inanç ve kararlılıkla, 101'inci yılda bu tarihi günde hep birlikteyiz. Hiç kimse bu meydanı hafife almasın. Biz bu ülkeyi, bu meydandakilerin dedeleri, nineleriyle, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkes'iyle, etnik kökeni ne olursa olsun her birisiyle, Alevi'si, Sünni'siyle, mezhebine bakmadan, ayırmadan hep birlikte kurduk. Bu ülkeyi zaten onlar hep birlikte kurtarmışlardı. Şimdi birileri ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine değil de siyasi çıkar hesaplarına göre bir takım adımlar atmaya başlıyor. İşte biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hesaplara karşı bu ülkedeki 86 milyonun müşterek menfaatlerini korumak durumundayız. Kararlılıksa bizde var. Cesaretse bizde var. Hazırlıklı olmaksa bizde var. Ama bizde millete veremeyeceğimiz hesap, birilerine verilmiş sözler, gizli kapılar ardında mutabakat yok. Aksine açıklık, şeffaflık ve kararlılık var. Bugün bu tarihi kavşakta Cumhuriyeti hep beraber yüceltmeye ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine el koymanın kararlılığı ile yürüyüşe geçmeye geldik. Eğer 22 yıldır yönetildiği gibi kişisel hesaplar, kişisel çıkarlarla birileri bir şey yapacaksa, bir adım atacak, o adımlar anayasaya uzanacaksa biz orada yokuz. Ama biz buradayız. Bu meydandayız. 1'inci Meclis'in önündeyiz" ifadelerini kullandı.

"Kutuplaşma kimseye yaramaz"

Bölünmeye, kavgaya ve çatışmaya karşı olduklarını vurgulayan Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz şehit analarının, şehit babalarının, şehitlerin emaneti evlatların ve gazilerimizin gözünün içine bakılmayacak, onların rızası olmayacak hiçbir şeyin de tarafında değiliz açık söylüyoruz. Kutuplaşma kimseye yaramaz. Yoksullara, halkın temel direği olan orta direğe, esnafa, memura hiç yaramaz."

Konuşmanın ardından Anıtkabir'e ulaşan Özel ile partililer, aslanlı yoldan geçerek mozoleye ulaştı. Yürüyüş, mozoleye karanfil bırakılmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunulmasıyla son buldu.