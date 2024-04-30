CHP lideri Özel: "Meral Hanım'a bir kez daha bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluklar diliyorum" - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel: "Meral Hanım'a bir kez daha bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluklar diliyorum"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı görüşmede, Taksim Meydanı'nın güvenlik gerekçesiyle açılamayacağını iletti. Özel ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti ve 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

30.04.2024 15:51  Güncelleme: 15:58
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs kutlamaları için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştüğünü ancak Yerlikaya'nın bazı istihbaratlar aldığını ve güvenlik gerekçesiyle Taksim Meydanı'nı açamayacaklarını söylediğini iletti.
CHP lideri Özgür Özel partisi Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen grup toplantısına katıldı.
TBMM'de gerçekleştirilen törenle mazbatasını alan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik eden Özel, "Geçmişte ittifak yaptığımız İYİ Parti'de Sayın Meral Akşener'in görevi bırakmasından sonra onun vedası ve bir bayrak değişimi vardı. Meral Hanım'a bir kez daha bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluklar diliyorum değerli ailesiyle birlikte. Çoklu bir yarışta rekabetçi bir ortamdaki bu parti içi demokrasi Türkiye için önemlidir. Daha önce birlikte grup başkan vekilliği yaptığımız sayın Müsavat Dervişoğlu seçildi. Az önce de mazbatasını almış bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyor kendisine ve partisine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
1 Mayıs kutlamaları için Taksim Meydanı'nın açılmasını konuşmak üzere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile iletişime geçtiğini söyleyen Özel, "Dün Sayın İçişleri Bakanını aradım ve bu konudaki talebimi taahhüdümü meseleye koyduğumuz kefaleti ifade ettim, iş birliği teklif ettim. Kendisi bana görevi gereği birtakım mahsurları, birtakım istihbaratları, bir takım yasa dışı örgütlerin yapmış olduğu çağrıları da gerekçelendirerek buna izin vermeyeceklerini tekrar etti. İletişime açık olumlu bir yaklaşım içindeydi ama sonuçta bir yasaklama vardı. O, ona yasaklama değil kısıtlama diyordu. Yasak değil, kısıt var. İşte 50 kişi ile 300 kişiyle geliyorlar. Çelenk koysunlar, yarım saat arayla ayrılsınlar ama biz orayı açmayız, açamayız diyordu. Esasen Taksim, Gezi Parkı birileri tarafından kendi egemenlik sancaklarıymış da oraya toplum giderse egemenliklerini, iktidarlarını, kaybedeceklerini sanıyorlar. Oysa siz bir yasaklamayla egemenlik korumaya başladıysanız zaten orada artık egemenlikten, muktedirlikten, iktidardan bahsedilemez. Baskıyla güçle tesis edilen iktidarlar eninde sonunda kaybetmeye mahkumdur" ifadelerine yer verdi.
"Polisi de emekçidir, askeri de emekçidir, güvenlik görevlileri de emekçidir"
1 Mayıs kutlamalarına katılacak vatandaşlara uyarıda bulunan Özel, "Buradan tek uyarım en önemsediğim uyarım şudur; 1 Mayıs bayramdır. 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramıdır. Bu ülkenin her ne kadar sendikal hakları olmasa da polisi de emekçidir, askeri de emekçidir, güvenlik görevlileri de emekçidir. Onlara kanunsuz emirler verenler yüzünden ekmekleriyle oynandığı için o emre uymadığında her türlü disiplin süreciyle tehdit edildikleri için uygulamak zorunda oldukları kararlar, o kardeşlerimizin kişisel kararları değildir. Bazı ortamlarda işçilerle polisleri, güvenlik güçleriyle emekçileri çatıştırmak isteyen yasa dışı yapılar olabilir ya da yasal zeminde görev yapan bir takım kötü niyetli kişiler olabilir. Her 2 tarafın da provokasyonları olabilir. Onun için herkesi 1 Mayıs'ı bayram gibi kutlamaya, 1 Mayıs'ta gaz görmek istemediğimizi cop görmek istemediğimizi kelepçe görmek istemediğimizi, 1 Mayıs'ta güvenlik güçleriyle çatışma görüntüleri görmek istemediğimizi bir kez daha hatırlatarak tüm kamu görevlilerini sorumluluğa, tertip komitelerini de bu konuda kanunsuz emiri veren anayasa tanımazlarla, evladına ekmek götürmek için bu emirlere uymak zorunda olan emekçi polis kardeşlerimi birbirinden ayırmak, özdeşleştirmemek noktasındaki hassasiyeti bekliyor 1 Mayıs işçi emekçi bayramını şimdiden kutluyorum" diye konuştu.
Ekonomik olarak yayınlanan kamu genelgelerine uyacaklarını söyleyen Özel, kendilerinin de CHP'li belediyelerde yeni bir düzenleme yapacaklarını ve israfı önleme konusunda yeni adımlar atacaklarını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kutlamalar, Güvenlik, Partiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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