CHP Lideri Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Adayımızı Partimizin 1.7 Milyon Üyesi Seçecek - Son Dakika
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Politika

CHP Lideri Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Adayımızı Partimizin 1.7 Milyon Üyesi Seçecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde, 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecini duyurdu. Özel, 1 milyon 700 bin üyelerinin sandık başına gideceğini vurgulayarak, kadınların ve gençlerin partinin geleceğinde önemli rol oynayacağını ifade etti.

08.03.2025 16:12
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CHP lideri Özel: "Cumhurbaşkanı adayımızı 1 milyon 700 bin üyemizin sandık başına koşacağı bir hareketle seçeceğiz"

CHP, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Kadın Varsa, Yaşam Var" etkinliğini düzenledi

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'Kadın Varsa, Yaşam Var' etkinliğine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayımızı 1 milyon 700 bin üyemizin kalkacağı sandık başına koşacağı bir hareketle seçeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Kadın Varsa, Yaşam Var" başlıklı etkinliğini CHP Genel Merkezi'nde düzenledi. Düzenlenen etkinliğe, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 95 yaşındaki kızı Özden Toker ve birçok kadın katılım sağladı.

"Biz son seçimde 8 kadın belediye başkanımızı görevlendirdik"

Programda bir konuşma gerçekleştiren Özel, İzmir'de, bütün siyasi partiler dahil Cumhuriyet tarihi boyunca 6 tane kadın belediye başkanı olduğunu belirterek, "Şu an da biz son seçimde 8 kadın belediye başkanımızı görevlendirdik. Hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nden. 1935'te meclise giren 18 kadından bahsetmiştim. 1 tanesi Satı Çırpan, 5 çocuk annesi olmuş önce. Sonra yerel yönetimlerde görev gelmiş muhtar olmuş. Sonra ilk seçimlerde 1930'da yerel yönetimler açılınca muhtar olmuş. İlk seçimlerde de milletvekili olmuş. Satı çırpan nereden? Kahraman Kazan'dan. Kahramankazanlı kadınlar alkışlıyor orada" diye konuştu.

"İstanbul Sözleşmesi devleti kadının arkasına dikiyordu"

İstanbul Sözleşmesi'ne değinen Özel, "İstanbul Sözleşmesi devleti kadının arkasına dikiyordu ve kadına şiddet uygulamayı aklından geçiren veya kadını katletmeyi düşünen caninin şiddet uygulamayı aklından geçirenin karşısına devleti dikiyor. O yüzden o yıl çok aşağıya düştü. Sonra o düşük seyirlerde kaldı. Sonra yükselmeye başladı. Niye? Çünkü İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açtılar. Kaldırılsın dediler" dedi.

"Geleceksiniz bir cumhurbaşkanı seçeceksiniz"

Partisinin cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecine ilişkin de konuşan Özel, "23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayımızın 1 milyon 700 bin üyemizin kalkacağı, sandık başına koşacağı bir hareketle seçeceğiz. Kapılar kadınlara açık, gençlere açık, bütün vatandaşlara açık. Bundan sonra bu partinin kapısı giren en zorlu kararların alınacağı yerde yapılacak seçimlerde söz sahibi olacak, olmaya devam edecek. Bugün cumhurbaşkanı adayını belirleyeceksiniz. Yarın milletvekillerini belirleyeceksiniz. Kendiniz aday olacaksınız. Kadınların dayanışması ve eşitlikçi erkeklerle birlikte en önemli görevlere sizler geleceksiniz. Onun için bir kez daha 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 23 Mart'taki Türkiye'nin baharına, demokrasi baharına, demokrasi devrimine Türkiye'nin kadınlarını davet ediyorum. Gelin, seçin, tarihe geçin. Geleceksiniz bir cumhurbaşkanı seçeceksiniz, bir eşitsizlikleri tarihe gömeceksiniz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasının yanı sıra CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker kürsüde konuşma yaptı. CHP'nin hazırladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel videoların seyredilmesi ile etkinlik sonlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Lideri Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Adayımızı Partimizin 1.7 Milyon Üyesi Seçecek - Son Dakika

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