CHP Lideri Özgür Özel'den Akpolat'ın Gözaltına Alınmasına Sert Tepki

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Çağrıldığında ifadeye gelecek olan Başkanımızı FETÖ yöntemleriyle gözaltına almak, itibarsızlaştırmaya çalışmak acizliktir" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildi. Bu kararın ardından Akpolat, Balıkkesir'de gözaltına alındı. CHP lideri Özel, bu kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak kararın acizlik olduğunu ifade etti.

"Başkanımızı FETÖ yöntemleriyle gözaltına almak acizliktir"

Özel yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması, siyasallaşan adalet sistemindeki hukuksuzluk zincirinin yeni bir halkasıdır. Çağrıldığında ifadeye gelecek olan Başkanımızı FETÖ yöntemleriyle gözaltına almak, itibarsızlaştırmaya çalışmak acizliktir. Biz, belediye başkanımızın yanındayız ve bu kumpası da boşa düşürmek için halkımızla birlikte mücadele edeceğiz." - ANKARA