CHP Lideri Özel, Diyarbakır Belediyesi'ne hediye götürdü: Kayyumlara karşı sizi güçlü tutsun - Son Dakika
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Politika

CHP Lideri Özel, Diyarbakır Belediyesi'ne hediye götürdü: Kayyumlara karşı sizi güçlü tutsun

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Eş Başkanlar Ayşe Serra Bucak ve Doğan Hatun'la bir araya gelen Özel, Eş Başkanlara mesir macunu hediye etti. Özel, hediyesini verirken "Kayyumlara karşı sizi güçlü tutsun diye mesir macunu getirdim" ifadelerini kullandı.

24.10.2024 18:59
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Eş Başkanlar Ayşe Serra Bucak ve Doğan Hatun ile bir araya geldi. Özgür Özel, DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları'na mesir macunu hediye ederek ""Kayyumlara karşı sizi güçlü tutsun diye mesir macunu getirdim." diye konuştu.

"KAYYUM ATAMAK YERİNE SEÇİM YAPILMALI"

Özel, Diyarbakır temaslarının devamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin yüzde 64,09 oy oranıyla kayyumdan devraldığı belediyede Özel'i, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak ve Doğan Hatun makamında ağırladı. Özel, " Manisa'dan hediye getirdim" diyerek mesir macunu getirdiğini belirtti. "Kayyumlara karşı sizi güçlü tutsun diye mesir macunu getirdim" ifadelerini kullandı.

Özel, belediye başkanlarının KHK'larla görevden alınması uygulamasına son verilmesi gerektiğini belirterek kesinleşmiş hapis cezası durumunda kayyum atamak yerine belediye meclisinde seçim yapılması gerektiğini söyledi. Özel, "Bu, demokrasi değil bugünün ruhuna, günün beklentisinde de hiç uygun değil" dedi.

CHP Lideri Özel, Diyarbakır Belediyesi\'ne hediye götürdü: Kayyumlara karşı sizi güçlü tutsun

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Son Dakika Politika CHP Lideri Özel, Diyarbakır Belediyesi'ne hediye götürdü: Kayyumlara karşı sizi güçlü tutsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Kemsl:
    pkk denilince bu chp nasıl da hızlı çalışıyor. 74 11 Yanıtla
  • Buruk Ali:
    Böyle giderse ağzı yara olacak 52 7 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Kayyumları mı dikecekler ?? 26 8 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Terör örgütleri gelince akla hemen onların adı gelir CHPKK 19 5 Yanıtla
  • Mikail Şahin:
    ÇAKAL KARLOS. 20 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    kemsi meclise chp çağırdı demi bebek katilini 10 10 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Ermeni lobisi 14 4 Yanıtla
  • mithat kibarkaya:
    kayyum atandı doğu hizmet gördü yoksa paralar pkk ya gidiyordu 17 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    buda ne şimdi 8 2 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Neyin kafasını yaşıyorsun oğlum sen.. 8 0 Yanıtla
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