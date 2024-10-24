CHP Lideri Özel, Diyarbakır Belediyesi\'ne hediye götürdü: Kayyumlara karşı sizi güçlü tutsun

Politika

Hain saldırının ardından Ankara ve İzmir\'de dikkat çeken karar! Hepsi iptal edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Eş Başkanlar Ayşe Serra Bucak ve Doğan Hatun ile bir araya geldi. Özgür Özel, DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları'na mesir macunu hediye ederek ""Kayyumlara karşı sizi güçlü tutsun diye mesir macunu getirdim." diye konuştu.

"KAYYUM ATAMAK YERİNE SEÇİM YAPILMALI"

Özel, Diyarbakır temaslarının devamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin yüzde 64,09 oy oranıyla kayyumdan devraldığı belediyede Özel'i, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak ve Doğan Hatun makamında ağırladı. Özel, " Manisa'dan hediye getirdim" diyerek mesir macunu getirdiğini belirtti. "Kayyumlara karşı sizi güçlü tutsun diye mesir macunu getirdim" ifadelerini kullandı.

Özel, belediye başkanlarının KHK'larla görevden alınması uygulamasına son verilmesi gerektiğini belirterek kesinleşmiş hapis cezası durumunda kayyum atamak yerine belediye meclisinde seçim yapılması gerektiğini söyledi. Özel, "Bu, demokrasi değil bugünün ruhuna, günün beklentisinde de hiç uygun değil" dedi.