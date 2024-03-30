CHP Lideri Özgür Özel İzmir\'de Seçim Turuna Çıktı

Politika

CHP Lideri Özgür Özel, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlere saatler kalmasına rağmen İzmir'in Konak, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde üstü açık otobüsle şehir turu yaparak vatandaşları selamladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerine saatler kala İzmir'e geldi. İlk olarak CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve CHP Balçova Belediye Başkan Adayı Onur Yiğit ile birlikte Balçova Belediyesi önünde basın açıklaması düzenleyen Özel, daha sonra da Konak, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde üstü açık otobüsle şehir turu yaparak vatandaşları selamladı. Vatandaşlar da çiçekler ve parti bayraklarıyla karşılayıp sevgi gösterisinde bulundu. - İZMİR