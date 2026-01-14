CHP Genel Başkanı Özel: "Murat Çalık'ta yeni bir kitle oluştu ve o kitle alındı" - Son Dakika
Son Dakika
Politika

CHP Genel Başkanı Özel: "Murat Çalık'ta yeni bir kitle oluştu ve o kitle alındı"

CHP Genel Başkanı Özel: "Murat Çalık\'ta yeni bir kitle oluştu ve o kitle alındı"
14.01.2026 13:42  Güncelleme: 13:44
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, cezaevinde kalan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, 'Yüreğimiz ağzımızda, şimdi yine o laboratuvarın sonucunu bekleyeceğiz' dedi. Ayrıca Tayfun Kahraman'ın suçsuz olduğunu savundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin, "Çalık cezaevinde kalmaya devam ediyor ve o günden bugüne hastalığının nüksetmesine yönelik olarak çok sayıda emare vardı, çok haklı kaygılar vardı. Şimdi yeni bir kitle oluştu ve o kitle alındı. Yüreğimiz ağzımızda, şimdi yine o laboratuvarın sonucunu bekleyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'deki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, dayanışma içinde olduklarını aktararak, "Zaten siyasete, Kıbrıs sorununa aynı perspektiften bakan, dünyada insanların siyasetten beklentilerine aynı bakış açısıyla çözüm üreten, aynı niyetle siyasete girmiş insanlar olarak dayanışmamızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel, görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile Gezi davasından tutuklu bulunan Şehir Plancısı Tayfun Kahraman'ın sağlık durumlarıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Murat Çalık'ın hastalığı, Tayfun Kahraman'ın da öyle, cezaevi şartlarında beklenilecek bir hastalık değil. İyi beslenme, stresten uzak bir yaşam ve özellikle hem Tayfun Kahraman için hareket kısıtlamasının olmaması, Murat Çalık açısından da düzenli olarak ve özel diyetine dikkat ederek beslenmesi gerektiği doktorlar tarafından defalarca raporlara yazıldı. Murat Çalık için yazılan rapor, ilk rapor tahliyesi için yeterliydi ve tüm kamuoyu bunu bekliyordu. Ama adli tıp kurumunda yaşananlar ve ardından yeni sevk ve o yeni sevk sırasında hastane üzerinde oluşturulan baskı sonucunda ikinci rapor olması gerektiği gibi düzenlenmedi. Çalık cezaevinde kalmaya devam ediyor ve o günden bugüne hastalığının nüksetmesine yönelik olarak çok sayıda emare vardı, çok haklı kaygılar vardı. Şimdi yeni bir kitle oluştu ve o kitle alındı. Yüreğimiz ağzımızda, şimdi yine o laboratuvarın sonucunu bekleyeceğiz."

"Tayfun Kahraman suçsuzdur"

Gezi olaylarında kendilerinin de bulunduğunu söyleyen Özel, "Oradaki arkadaşlar yatıyorsa hepimiz adına yatıyorlar. Ama en suçsuzlarımız yatıyorlar. Bu kadar net söylüyorum. Gezi, son derece haklı bir hassasiyetle başlayan 'ağaçlar kesilmesin diye' son derece barışçıl ve son derecede demokratik talepler içeren bir protestoydu. Son günlerinde yaşanan birkaç istisnai olayı hepimize ve özellikle içeride yatan arkadaşlarımıza yüklemeniz doğru değil" dedi. Tayfun Kahraman'ın suçsuz olduğunu savunan Özel, "Gezi olaylarında hepimiz vardık, en suçsuzumuz Tayfun Kahraman'dır. Tutmuş, onu 18 yıl hapse mahkum ettirmiş. Tayfun, oradaki görevi Şehir Plancıları Odası'nın başkanı olarak şehirle ilgili bir duyarlılığı dile getirmiştir" açıklamasında bulundu.

"Türkiye ile olan ilişkilerimiz bizim için yaşamsal öneme sahiptir"

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ise, iki partinin çok fazla ortak değerleri olduğunu aktararak, "Hukukun üstünlüğü, adalet, barış. Bunlar bizim için çok önemli ve temel ilkeler ve temel değerler. Kendi ülkelerimizde de bunun mücadelesini ve çalışmalarını sürdürüyoruz" diye konuştu. Demokratik değerlere daha fazla sahip çıkılması gereken bir dönemden geçildiğini aktaran İncirli, "Biz CTP olarak Türkiye ile olan ilişkilerimize çok büyük bir önem veriyoruz ve bu ilişkilerin doğru zeminde güçlü ve karşılıklı saygıya dayalı bir şekilde ilerlemesi üzerinde de çalışıyoruz. Türkiye ile olan ilişkilerimiz bizim için hayati öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'de hızla değişen bir jeopolitik yapı olduğunu belirten İncirli, "Bu bizi tedirgin ediyor. Bölgesel barış ve istikrarın anahtarının Kıbrıs'taki çözüm olduğunu da bir kez daha gösteriyor Doğu Akdeniz'deki jeopolitik değişim" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tayfun Kahraman, Beylikdüzü, Özgür Özel

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel: 'Murat Çalık'ta yeni bir kitle oluştu ve o kitle alındı' - Son Dakika

SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özel: "Murat Çalık'ta yeni bir kitle oluştu ve o kitle alındı" - Son Dakika
