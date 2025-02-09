CHP Lideri Özgür Özel ve Büyükşehir Belediye Başkanları Bir Araya Geldi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşme 2,5 saat sürdü. Görüşme sonrasında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Özel, "Birlikteyiz Hep birlikte olacağız Hep beraber kazanacağız Türkiye kazanacak…" ifadelerini kullandı.