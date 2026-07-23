CHP Meclis'te Kapalı Toplantı Düzenledi - Son Dakika
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CHP Meclis'te Kapalı Toplantı Düzenledi

23.07.2026 12:40
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CHP, kapalı grup toplantısında önemli kararlar aldı. Genel Başkan Özgür Özel gelişmeleri paylaşacak.

CHP TBMM Grubu Meclis'te kapalı olarak toplandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir başkanlığında gerçekleştirilen kapalı grup toplantısı yaklaşık 15 dakika sürdü.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Emir, "Kapalı grup toplantımızı yaptık. Önemli kararlar alınması gerekiyordu. O kararlarımızı oy birliğiyle aldık. Bunun ötesinde paylaşılması gereken ya da Sayın Genel Başkanımızın (Özgür Özel) bizzat bildireceği gelişmeler olursa onları bildireceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş da toplantıya ilişkin, "Kısa bir gündemimiz vardı. Bir değerlendirmeyi yaptık. Bilmediğiniz şeyler yok. Günün sonunda adım adım Sayın Genel Başkanımızın kamuoyuyla paylaştığı çizgi üzerinde ilerliyoruz." dedi.

Öte yandan, grup toplantısı için milletvekillerine gönderilen çağrı yazısının gündeminde, "yoklama, Grup hesabının okunarak oya sunulması ve Grup Başkanlığının duyuruları" yazdığı görüldü.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Meclis'te Kapalı Toplantı Düzenledi - Son Dakika

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