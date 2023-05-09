CHP Mersin Milletvekili Adayı Ekmen: Mersin dünyanın lojistik merkezlerinden biri olacak - Son Dakika
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CHP Mersin Milletvekili Adayı Ekmen: Mersin dünyanın lojistik merkezlerinden biri olacak

CHP Mersin Milletvekili Adayı Ekmen: Mersin dünyanın lojistik merkezlerinden biri olacak

09.05.2023 16:42

CHP Mersin Milletvekili Adayı ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Mersin'in başta anakonteyner limanı inşası ile liman, serbest bölge, organize sanayi bölgeleri potansiyelini güçlendirerek dünyanın sayılı lojistik merkezlerinden birisi haline geleceğini söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Adayı ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, seçim çalışmaları kapsamında başta UND olmak üzere ziyaret ettiği sektör temsilcilerinden bilgiler aldığını ifade ederek, "Taşımacılık sektörünün önünü açacağız. Bugüne kadar çalışılmış ama hayata geçirilmemiş tüm projelere öncelik vereceğiz. Mersin dünyadaki 10 büyük merkezden birine dönüşecek" dedi.

"LOJİSTİK KÖY OLUŞTURACAĞIZ"

Ekmen sözlerine şöyle devam etti, "Bölgesel havalimanının lojistik operasyonların parçası olması, tren ve hızlı tren bağlantılarının eklenmesi otoyol bağlantı yollarının güçlendirmesi gerekmektedir. Pandemi sonrası Lojistik tedarik zinciri tamamen değişti. Bu da Türkiye'ye çok önemli fırsat açıyor.Türkiye bütün bu küresel değişimin maalesef dışında. Biz Mersin'in yıllardır süren sahipsizliğine son vererek özellikle güçlü olduğu yanlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Ray ve karayolu hattı ile Mersin Limanı ve Serbest Bölgeyle doğrudan bağlantılı bir lojistik köy oluşturacağız. Kuracağımız zincir sayesinde Mersin Limanına gelen tüm konteynerler Ortadoğu'ya, ürettiğimiz değerlere de yine Mersin Limanı üzerinden dünyaya açılacak."

"MERSİN, DÜNYANIN LOJİSTİK MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK"

Öte yandan Mersin'in dünyanın lojistik merkezlerinden biri haline geleceğini vurgulayan Ekmen, "Ayrıca lojistik firmalarının uluslararası rekabet kabiliyetini güçlendirmek amacıyla, şoför tedariğinden vize sorunları ve diğer ülkelerin çıkarttığı yasal sorunlarla da özel olarak ilgileneceğiz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • Emekli Tahminci: Bu cahile söyleyin mersin en büyük lojistik 4 limandan birisi bu yok edecek kapatacaktir bu limanı akkuyu nukleer santrali baska ise yaramaz bunlar Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

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