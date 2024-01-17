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CHP Milletvekili Gürer: En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olmalı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gürer: En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olmalı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, en düşük emekli maaşının, asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini söyledi. Gürer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli aylıklarına yapılacak artışı eleştirerek, emeklilerin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirtti. Ayrıca tarım kesimindeki sorunlara da değinen Gürer, çiğ süt alım fiyatının düşük olmasının üreticileri mağdur ettiğini ifade etti.

CHP Milletvekili Gürer: En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olmalı
17.01.2024 - 12:14,
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, en düşük emekli maaşının, asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 ek artış yapılacağını açıkladığını anımsattı.

En düşük emekli aylığının da 10 bin liraya çıkarılacağını aktaran Gürer, şunları kaydetti:

"Bu rakam açlık ve yoksulluk sınırının altındadır. Enflasyon, refah payı, seyyanen zam beklentisi içinde olan emekli, umduğunu bulamadı, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Yılbaşından bugüne kadar gelen vergi ve zam artışlarıyla daha emeklinin cebine o artış girmeden yok oldu. Yapılan düzenlemeyle emekliler için 2024'ün kara bir yıl olacağı bir kez daha gözler önüne serildi. En düşük emekli maaşı mutlak suretle asgari ücret düzeyinde olmalı."

Ülkedeki emeklilerin tamamına yakınının açlık ve yoksulluk sınırının altında bir ücretle yaşama mahkum edildiğini savunan Gürer, "Artık emeklilerin evine et ve süt mamulleri girmiyor, yoksulluk yaygınlaşıyor. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanının, 2024'ün emekli yılı tanımlamasını anlamak mümkün değil." dedi.

Gürer, tarım kesiminin sorunlarının da giderek arttığını ifade ederek, son olarak Ulusal Süt Konseyi tarafından çiğ süt alım fiyatının 13,5 lira olarak tavsiye edilmesinin, üreticilerde hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Söz konusu rakamın en az 15 lira civarında olmasının beklendiğini dile getiren Gürer, "Üretici, çiğ sütü 13,5 liradan verecek ama vatandaşlar raflardan bu sütü 36 liradan satın alacak. Bu işin zahmetini çeken, üretimini sağlayan, fedakarlık yapanlar kazanmayacak, aracılar ve satanlar kazanacak. Böyle bir sürecin sürdürülebilirliği yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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