CHP Milletvekili: Tarım sektöründe girdi maliyetlerindeki artış durdurulmalı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Tarım sektöründe girdi maliyetlerindeki artış mutlaka durdurulmalı." dedi.
Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarımsal girdi fiyat endeksinin, TÜİK tarafından açıklandığını belirterek, yüzde 41,43'lük bir artış olduğunu aktardı.
Aylık bazdaki artışın yüzde 2,62 olduğunu dile getiren Gürer, özellikle gübre ve yem gibi, hayvanların ve toprağın ihtiyaç duyduğu ürünlerin fiyatının, çiftçinin ihtiyacının olduğu dönemde arttığına dikkati çekti.
Gübre fiyatlarındaki yüksekliğin, üretimin düşmesine neden olan ucuz, taklit ürünlerin de piyasada yer bulmasına yol açtığını vurgulayan Gürer, "Tarım sektöründe girdi maliyetlerindeki artış mutlak suretle durdurulmalı. İlaç, gübre, tohum, mazot, enerji giderleri, yem; bunlar doğrudan çiftçilik ve hayvancılık yapanların önemli gider kalemleri. Bunun yanında hayvancılık yapanın, aşısı, veterineri, ahır bakımı, işçiliği de eklediğimizde sorunlarının derinleşmesine neden oluyor." diye konuştu.
Çitçinin kara gün dostu olarak kurulan Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), AK Parti döneminde yapısal değişimi nedeniyle ithalatçı bir kuruluşa dönüştüğünü ileri süren Gürer, kurumun üreticiden aldığı ürün bedellerini de zamanında ödeyemediğinin Sayıştay raporlarına yansıdığını ifade etti.
TMO için üreticiyi koruyacak bir alım politikasının oluşturulması gerektiğini kaydeden Gürer, çiftçinin 6 ay önce kuruma sattığı buğday ve arpanın prim farklarını hala alamadığını; ödemelerin hasat döneminden önce yapılması gerektiğini söyledi.
CHP'li Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çiftçimizi her alanda desteklemeliyiz. Çünkü gerek fiyatta gerek ödemede gerekse girdi maliyetlerindeki artışların tamamı, çiftçinin üretimden ve topraktan soğumasını getiriyor. Bu nedenle çiftçiyi koruyacak, çiftçiyi destekleyecek, çiftçinin sorunlarına gerçekçi çözümler üretecek planlamalar gerçekleştirilmelidir."
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