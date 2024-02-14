CHP Milletvekili Gürer: Toprak kaymasının yaşanmasının sebebi incelemelerin yapılmaması - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Gürer: Toprak kaymasının yaşanmasının sebebi incelemelerin yapılmaması

CHP Milletvekili Gürer: Toprak kaymasının yaşanmasının sebebi incelemelerin yapılmaması

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Erzincan İliç'te meydana gelen toprak kaymasının, gerekli incelemeler yapılmadığı için yaşandığını ifade ederek, 'Bugün ortaya çıkan tablo, göz göre göre, davul zurna çala çala geldi.' diye konuştu. Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaşananları 'maden faciası' olarak değerlendirerek, 2021'de dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a verdiği soru önergesiyle bölgedeki riske dikkat çektiğini söyledi.

14.02.2024 11:57
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Erzincan İliç'te meydana gelen toprak kaymasının, gerekli incelemeler yapılmadığı için yaşandığını ifade ederek, "Bugün ortaya çıkan tablo, göz göre göre, davul zurna çala çala geldi." diye konuştu.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaşananları "maden faciası" olarak değerlendirerek, 2021'de dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a verdiği soru önergesiyle bölgedeki riske dikkat çektiğini söyledi.

Sorduğu soruyu ve Kurum'un verdiği cevabı gazetecilerle paylaşan Gürer, Kurum'un o dönem yapılması planlanan projeyle ilgili ÇED olumlu raporu verildiğini aktardığını ifade etti.

Gürer, madenlerle ilgili çok sayıda soruyu bakanlara yönelttiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Madenlerle ilgili ülkemizde gerek aranan yer gerek arama koşulları gerekse aramayla ilgili doğabilecek sorunları verdiğimiz önergelerle gündeme taşıyıp uyarılarda bulunuyoruz. Ama bir alışkanlık oluştu, önceden olası olumsuzluklar bildirildiği halde önlemler alınmayıp daha sonra demeçlerle bu olayların takip edildiği, çözüleceği, kurtarma ekiplerinin çalıştığı anlatılıyor. Oysa olay olmadan önce bölgenin toprak yapısı, bölgenin içinde bulunduğu koşullar, durum değerlendirilse bu tür sorunlar yaşanmayacak."

Gürer, "sorun yok" biçiminde geçiştirilen konuların daha kapsamlı, daha detaylı incelenmesi gerektiğini belirterek, "Bugün ortaya çıkan tablo, göz göre göre, davul zurna çala çala gelmiştir." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Gürer: Toprak kaymasının yaşanmasının sebebi incelemelerin yapılmaması - Son Dakika
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