CHP Milletvekili Öztürkmen, mülakat uygulamasını eleştirdi - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Öztürkmen, mülakat uygulamasını eleştirdi

CHP Milletvekili Öztürkmen, mülakat uygulamasını eleştirdi

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, mülakat uygulamasını eleştirerek, 'Torpilin adı mülakat oldu.' dedi. Öztürkmen, son günlerde mülakat uygulamasının kamuoyunda tartışıldığını belirtti. Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan görevde yükselme sınavında yaşananları ortaya koyduklarını ifade eden Öztürkmen, yazılı sınavda yüksek puan alan kişilerin mülakatta düşük puan verilerek elendiğini öne sürdü. Mülakatsız 60-80 bin öğretmenin atanmasına ilişkin beklentinin karşılanmadığını belirten Öztürkmen, iktidarın mülakatın kaldırılacağı yönünde seçim öncesi verdiği sözleri tutmadığını dile getirdi. Ayrıca, memur ve memur emeklisi maaşlarının gelen zamlarla eridiğini ve memur emeklilerinin maaş artış ve zamlardan çalışanlara verilen oranda faydalandırılmadığını ifade etti.

08.05.2024 12:27
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CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, mülakat uygulamasını eleştirerek, "Torpilin adı mülakat oldu." dedi.

Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde mülakat uygulamasının kamuoyunda tartışıldığını söyledi.

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan görevde yükselme sınavında "yaşananları ortaya koyduklarını" belirten Öztürkmen, yazılı sınavda yüksek puan alan kişilerin mülakatta düşük puan verilerek elendiğini öne sürdü. Öztürkmen, "Torpilin adı mülakat oldu." dedi.

Mülakatsız 60-80 bin öğretmenin atanmasına ilişkin kamuoyunda beklenti olduğunu ifade eden Öztürkmen, bu beklentinin karşılanmadığını; rakamın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından 20 bin olarak açıklandığını kaydetti.

Mülakatın da uygulanacağının açıklandığını söyleyen Öztürkmen, iktidarın mülakatın kaldırılacağı yönünde seçim öncesi verdiği sözleri tutmadığını belirtti.

Öztürkmen, memur ve memur emeklisi maaşlarının gelen zamlarla eridiğini, "iktidarın enflasyonun faturasını işçinin, emeklinin, memurun omuzuna yüklemekten çekinmediğini" ifade etti.

Memur emeklilerinin, maaş artış ve zamlardan çalışanlara verilen oranda faydalandırılmadığını dile getiren Öztürkmen, "Çalışan memurlarla emekli memur arasındaki maaş makası gittikçe açılmakta, yıllarını devlete hizmet etmeye ayırmış milyonlarca memur emeklisi haksızlığa uğramakta." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Öztürkmen, mülakat uygulamasını eleştirdi - Son Dakika

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