CHP Milletvekili Mazot Vergilerinin Kaldırılması İçin Kanun Teklifi Hazırladı - Son Dakika

CHP Milletvekili Mazot Vergilerinin Kaldırılması İçin Kanun Teklifi Hazırladı

Son Güncelleme: 28.08.2023 11:30

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal üretimde kullanılan mazottan KDV ve ÖTV alınmaması için kanun teklifi hazırladı. Gürer, "Şu anda 38 lirayı geçen mazot, böylece 25 lira civarına inecek ve çiftçimize kısmi soluk aldıracaktır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal üretimde kullanılan mazottan KDV ve ÖTV alınmaması için kanun teklifi hazırladı. Gürer, "Şu anda 38 lirayı geçen mazot, böylece 25 lira civarına inecek ve çiftçimize kısmi soluk aldıracaktır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin tarımsal üretimde kullandıkları mazottan KDV ve ÖTV alınmaması için hazırladığı kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na verdi. Gürer, kanun teklifinin gerekçesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

"Son dönemde mazot fiyatlarındaki artış, üreticiyi maddi açıdan zorlamakta ve gelecek açısından karamsarlığa itmektedir. Bu sebeple tarımsal üretimde kullanılması şartıyla, çiftçilerin aldıkları mazottan KDV ve ÖTV alınmaması sağlanmalıdır. Çiftçilerin kullandığı mazottan vergi alınmaması, tarım sektörünün güçlü kalması ve gıda üretiminin sürdürülebilirliğini destekleyen önemli bir adım olacaktır. Bu, hem çiftçimize ekonomik destek sağlarken hem de genel olarak ekonomik ve gıda güvenliği açısından olumlu etkiler yaratacaktır. Bu nedenle çiftçilerin tarımsal üretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve ülkenin tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanabilmesi için mazottan alınan KDV ve ÖTV'nin sıfırlanması ve çiftçinin yükünün hafifletilmesi gerekmektedir. Bu sayede hem tarım sektörü canlı kalması sağlanmış olurken hem de toplumun gıda ihtiyaçları güvence altına alınmış olacaktır."

Gürer, teklifi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Çiftçilerin girdi maliyetlerindeki artış devam ediyor. Gübre, ilaç, tohum ve mazottaki artış; çiftçiye nasıl ekim yapacağını düşündürüyor. Ekim, kasım, aralık sürecinde çiftçi tarlasını ekip, önümüzdeki dönem için hazırlıklara başlayacak. Şu anda mazot 38 lirayı geçmiş durumda. Çiftçiler için mazotta ÖTV ve KDV'nin kaldırılması gerekiyor. Bunun için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdim. Şu anda 38 lirayı geçen mazot, böylece 25 lira civarına inecek ve çiftçimize kısmi soluk aldıracaktır. Girdi maliyetlerinin artması çiftçiyi daha çok borçlandırıyor. Şu anda bankalara 463 milyar liranın üzerinde kredi borcu var, çiftçilerin. Faiz artışlarından çiftçi, olumsuz etkilenecek. Bunun için mazot ÖTV ve KDV'si derhal düşürülmeli ve bir can suyu verilmeli."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Mazot Vergilerinin Kaldırılması İçin Kanun Teklifi Hazırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Mazot Vergilerinin Kaldırılması İçin Kanun Teklifi Hazırladı - Son Dakika
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