CHP'li Adıgüzel: Fındık rekoltesi rakamları şişirilerek fiyat düşürülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li Adıgüzel: Fındık rekoltesi rakamları şişirilerek fiyat düşürülüyor

CHP\'li Adıgüzel: Fındık rekoltesi rakamları şişirilerek fiyat düşürülüyor

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan fındık rekoltesi rakamlarının şişirildiğini belirterek, bu durumun amacının fındık fiyatının düşmesini sağlamak olduğunu ifade etti. Adıgüzel, Türkiye'de fındık rekoltesinin gerçekçi olmayan şekilde gösterildiğini ve dünya rekoltesinin de abartıldığını söyledi. Ayrıca, fındık fiyatının düşük olmasının nedeninin ise hükümetin yanlış tarım politikaları olduğunu vurguladı.

15.05.2024 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, açıklanan fındık rekoltesi rakamlarının şişirildiğini ifade ederek, "Fındık rekoltesine ilişkin rakamların şişirilmesinin amacı; arz fazlası yaratarak fındık fiyatının düşük şekillenmesini sağlamaktır." dedi.

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin bu yılki fındık rekoltesine ilişkin yaptığı açıklamanın gerçekle örtüşmediğini söyledi.

ABD, İtalya ve Çin gibi ülkelerin rekoltelerinin olağandan fazla gösterildiğini savunan Adıgüzel, Türkiye'de fındık rekoltesinin 785 bin ton öngörüldüğünü, geçen yıldan gelen 135 bin tonla birlikte 920 bin ton fındık rekoltesi gösterildiğini aktardı.

Geçen yıldan gelen stokun 90 bin tonu geçme şansı bulunmadığını kaydeden Adıgüzel, "135 bin ton gerçekçi değil. Geçen yıl 800 bin ton rekolte gösterilmişti ama 690 bin ton gerçekleşmişti. Hem içeride rekolte miktarı hem de dünya rekoltesi şişirilerek gösterilmiş. Bu şekliyle 1 milyon 500 bin ton bir dünya fındık rekoltesi gösterilmiş. Bu gerçekçi değildir. Bunun 1 milyon 200 bin tonu geçme şansı maalesef yoktur." diye konuştu

Adıgüzel, "Fındık rekoltesine ilişkin rakamların şişirilmesinin amacı; arz fazlası yaratarak fındık fiyatının düşük şekillenmesini sağlamaktır." dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisinin fındık fiyatını erken açıklayarak, depolarını hazırlaması gerektiğini dile getiren Adıgüzel, "2014'ten bu yana fındıkta destekleme miktarı 1 kuruş artmamıştır. 2014'e gelene kadar her yıl artan destekleme fiyatı dönüm başına 170 lira olarak 10 yıldır devam etmektedir. Bu tarım kanununa ve Anayasa'ya aykırıdır. 170 lira 10 yılda kuşa döndü, bir tabak yemek parası bile değil." ifadelerini kullandı.

CHP'li Adıgüzel, yaş çay alım fiyatını da yetersiz bulduğunu, üreticilerin yaşadığı durumun hükümetin yanlış tarım politikalarından kaynaklandığını söyledi.

Kaynak: AA

Mustafa Adıgüzel, Milletvekili, Karadeniz, Türkiye, Dünya, Ordu, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Adıgüzel: Fındık rekoltesi rakamları şişirilerek fiyat düşürülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Torunu, kızını öldürüp, kendisinin de boğazını kesmişti Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Torunu, kızını öldürüp, kendisinin de boğazını kesmişti! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:51:48. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Adıgüzel: Fındık rekoltesi rakamları şişirilerek fiyat düşürülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement