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CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, motokuryeliğin yüksek, tehlikeli meslek grubuna alınması gerektiğini söyledi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, motokuryeliğin yüksek, tehlikeli meslek grubuna alınması gerektiğini söyledi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İstanbul'da bir motokuryenin hayatını kaybetmesi üzerine motokuryeliğin yüksek, tehlikeli meslek grubuna alınması gerektiğini belirtti. Sarıgül, kuryelerin çalışma şartlarının düzenlenmesi ve güvenli teslimat yapılması gerektiğini vurguladı.

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, motokuryeliğin yüksek, tehlikeli meslek grubuna alınması gerektiğini söyledi
20.12.2023 - 11:45,
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ???????motokuryeliğin yüksek, tehlikeli meslek grubuna alınması gerektiğini söyledi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı otomobilin çarpması sonucu motokurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiğini anımsattı.

Kuryelerin çok zor şartlar altında çalıştığını, işlerini kaybetmemek için hayatlarını riske attıklarını belirten Sarıgül, "Hızlı servis baskısı kazaların artmasına yol açıyor. Hem şirketler hem de bütün yurttaşlarıma kuryelerin diliyle birçok kez seslendim; hızlı değil, güvenli teslimat yapmamız lazım. Paketlerimiz geciksin ama kuryelerimiz ölmesin. Kuryelerin çalışma şartlarının mutlaka baştan düzenlenmesi şart." diye konuştu.

Motokuryelerle ilgili yasal bir düzenleme yapıldığını öğrendiğini anlatan Sarıgül, henüz taslak olan bu düzenlemeye göre zaman sınırlamasının ortadan kalkacağını, kuryelerin 20 kilogramın üstünde yük taşımayacağını söyledi.

Kullanılan motosikletlerin yaşlarına sınırlama getirilmesinin yanı sıra kuryelerin yetki belgesi almalarını da gerekli olarak gördüğünü dile getiren Sarıgül, "Bunlar olumlu ancak asıl yapılması gereken motokuryeliğin yüksek, tehlikeli meslek grubuna alınmasını da şart olarak görüyorum. Bu soruna kalıcı çözüm getirecek olan budur. Kuryelerin beklentisi de bir kanun değişikliğidir." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, uzman çavuşların da kadro beklentisi olduğunu, bu konuda da en kısa sürede bir kanuni düzenleme yapılmasının şart olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, motokuryeliğin yüksek, tehlikeli meslek grubuna alınması gerektiğini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, motokuryeliğin yüksek, tehlikeli meslek grubuna alınması gerektiğini söyledi - Son Dakika
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