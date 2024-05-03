CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin: 6 Şubat depremlerindeki cezasızlık ortadan kaldırılmalı - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin: 6 Şubat depremlerindeki cezasızlık ortadan kaldırılmalı

CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin: 6 Şubat depremlerindeki cezasızlık ortadan kaldırılmalı

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 6 Şubat depremlerindeki sorumluların cezasız kalmaması gerektiğini belirtti. Şevkin, deprem sonrası konut teslimi ve güçlendirme çalışmalarında devletin yetersiz kaldığını ifade etti. Ayrıca, deprem önlemlerinin alınması, Afet Yasası'nın değiştirilmesi ve belediyeler ile vatandaşların eğitilmesi gerektiğini vurguladı.

03.05.2024 10:55
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CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "6 Şubat depremlerindeki sorumlu ve yetkililere yönelik cezasızlık ortadan kaldırılmalı." dedi.

Şevkin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Parlamento Muhabirleri Derneğinin 60. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

6 Şubat depremlerinin etkilerini sıralayan Şevkin, iktidarın vaatlerinde, depremzedelere teslim edilecek konut sayısının her geçen gün düştüğünü söyledi.

Devletin "deprem sonrası müdahalede olduğu gibi konut teslimi, hasar tespit ve güçlendirme çalışmalarında da sınıfta kaldığını" ileri süren Şevkin, acil yıkılması gereken binaların yıkım işlemlerinin hala tamamlanmadığını dile getirdi.

Şevkin, "Depremin üzerinden 14 ay geçti ama ortada hala kaos var. Binalar yıkılacaksa yıkılmalı, aksi takdirde güçlendirme projeleri yapılmalı ve bu konuda süre uzatımına gidilmeli." diye konuştu.

Devletin güçlendirme konusunda, sadece belli şehirlerde değil tüm ülkedeki binalar için destek paketi hazırlaması gerektiğini belirten Şevkin, TMMOB ile el ele verilerek "istismarların önüne geçilmesini" istedi.

Müzeyyen Şevkin, depremde yıkılan ve can kayıplarına yol açan binaların inşasından sorumlu olanların gerekli cezaları almadığını söyleyerek, "Yetkililerin sorumluluk almaması ve cezasızlık, doğal afetlerin büyük yıkıma yol açmasına neden oluyor. 6 Şubat depremlerindeki sorumlu ve yetkililere yönelik cezasızlık ortadan kaldırılmalı. Deprem kuşağında olan Türkiye'de, depreme yönelik gerekli önlemlerin alınması, Afet Yasası'nın değiştirilmesi, 'deprem bakanlığı' kurulması, belediyeler ile vatandaşların eğitilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin: 6 Şubat depremlerindeki cezasızlık ortadan kaldırılmalı - Son Dakika

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