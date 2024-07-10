CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: Çiğ süt fiyatı en az 1,5 kilo yem alabilecek şekilde olmalı

Politika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çiğ süt tavsiye fiyatını eleştirerek, "Çiğ süt fiyatı en az 1,5 kilo yem alabilecek şekilde olmalı." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de hayvan varlığının azaldığını, ithalatın ise arttığını söyledi. İnsanların et yiyemez noktaya geldiğini belirten Sarıbal, uygulanan tarım politikasının doğru bir politika olmadığını savundu.

Ulusal Süt Konseyinin, çiğ süt tavsiye fiyatını 14 lira 65 kuruş olarak açıkladığını belirten Sarıbal, bu rakamın yetersiz olduğunu vurguladı. Süt üreticilerinin beklentisinin 20 lira 66 kuruş olduğunu belirten Sarıbal, "Bu çiftçi nasıl ayakta duracak?" sorusunu yöneltti.

Tarım ve hayvancılığa ilişkin çözüm önerilerinde bulunan Sarıbal, şöyle konuştu:

"Politikayı değiştirmek gerekir, ithalatçı politikadan vazgeçip, çiftçiden yana bir politikaya ihtiyaç var. Halkın ucuz gıda alması sağlanmalı. Sürekli canlı hayvan ithalatı yapmak yerine 1 milyon 300 bin buzağının ölümünü engelleyecek aşılama gibi hizmetler acilen sağlanmalı. Desteklemeler küçük aile işletmelerine verilmeli. Çiğ süt fiyatı en az 1,5 kilo yem alabilecek şekilde olmalı."