CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: Cumartesi Annelerinin haklı haykırışı 987 haftadır sürüyor

Politika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Cumartesi Annelerinin haklı haykırışı 987 haftadır sürüyor." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumartesi Annelerinin kayıp yakınları için 1995 yılında eylem yapmaya başladığını anlattı.

Bu eyleme, engel olunmak istediğini öne süren Sarıbal, "Ne sakınca olabilir bir insanın çocuğunu, abisini, ablasını, babasını aramasında? Bu ülkeyi, devleti yöneten iradenin, İçişleri Bakanlığının, kamu kurumlarının, o insanı sağ olarak bulma veya cesedini yakınıyla buluşturma sorumluluğu yok mudur?" sorularını yöneltti.

Anayasa Mahkemesinin, Cumartesi Anneleri'ne yönelik muamelenin hak ihlali olduğu yönünde karar aldığını söyleyen Sarıbal, "Cumartesi Anneleri hakikat ve adalet istiyor, kaybedilen yakınlarından haber istiyor. Cumartesi Anneleri'nin haklı haykırışı 987 haftadır sürüyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, 2024 yılı bütçe görüşmeleri sırasında "Cumartesi Anneleri" hakkında açıklamada bulunduğunu hatırlatan Sarıbal, bu kişilerin, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile görüşmek istediklerini belirtti.