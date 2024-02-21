CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: Cumartesi Annelerinin haklı haykırışı 987 haftadır sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: Cumartesi Annelerinin haklı haykırışı 987 haftadır sürüyor

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: Cumartesi Annelerinin haklı haykırışı 987 haftadır sürüyor

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumartesi Annelerinin kayıp yakınları için 1995 yılında eylem yapmaya başladığını ve hak ihlali olduğunu belirtti. Sarıbal, Cumartesi Annelerinin haklı haykırışının 987 haftadır devam ettiğini ifade etti.

21.02.2024 13:20  Güncelleme: 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Cumartesi Annelerinin haklı haykırışı 987 haftadır sürüyor." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumartesi Annelerinin kayıp yakınları için 1995 yılında eylem yapmaya başladığını anlattı.

Bu eyleme, engel olunmak istediğini öne süren Sarıbal, "Ne sakınca olabilir bir insanın çocuğunu, abisini, ablasını, babasını aramasında? Bu ülkeyi, devleti yöneten iradenin, İçişleri Bakanlığının, kamu kurumlarının, o insanı sağ olarak bulma veya cesedini yakınıyla buluşturma sorumluluğu yok mudur?" sorularını yöneltti.

Anayasa Mahkemesinin, Cumartesi Anneleri'ne yönelik muamelenin hak ihlali olduğu yönünde karar aldığını söyleyen Sarıbal, "Cumartesi Anneleri hakikat ve adalet istiyor, kaybedilen yakınlarından haber istiyor. Cumartesi Anneleri'nin haklı haykırışı 987 haftadır sürüyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, 2024 yılı bütçe görüşmeleri sırasında "Cumartesi Anneleri" hakkında açıklamada bulunduğunu hatırlatan Sarıbal, bu kişilerin, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile görüşmek istediklerini belirtti.

Kaynak: AA

Cumartesi Anneleri, Orhan Sarıbal, Milletvekili, Bursa, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: Cumartesi Annelerinin haklı haykırışı 987 haftadır sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:01:34. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: Cumartesi Annelerinin haklı haykırışı 987 haftadır sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement