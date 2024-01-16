CHP Milletvekili Pala, asgari ücretin yaşanılabilir düzeye getirilmesini istedi

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, asgari ücretin yaşanılabilir bir ücret düzeyine getirilmesini, emekli maaşlarının da en alt düzeyde, asgari ücrete endekslenmesini istedi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretin Türkiye'de ortalama ücrete dönüştüğünü, emeği ile geçinenlerin yarısından fazlasının ya asgari ücretle ya da asgari ücrete çok yakın bir ücretle yaşamaya zorlandığını söyledi.

Bu durumun Türkiye'de başka bir demografik dönüşümü gündeme getirdiğini ifade eden Pala, aldıkları parayla tek başına bir evde yaşayamayan genç yetişkinlerin, yıllar sonra anne-babalarının yanlarına dönmek zorunda kaldığını belirtti.

Asgari ücretin geçinebilir bir ücret olmaktan çıktığını ifade eden Pala, asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin taleplerini dile getirdi. Pala, "Asgari ücret, yaşanabilir bir ücret düzeyine getirilmeli. En düşük ücret, hiçbir zaman açlık sınırının altında olmamalı. Emekli maaşlarının da en alt düzeyde, asgari ücrete endekslenmesinin sağlanması gerekir." dedi.

Pala, asgari ücretin ortalama ücret olmaktan çıkarılması için emekçinin, asgari ücret ile çalışma süresinin sınırlandırılması kavramının gündeme gelmesi gerektiğini vurguladı.