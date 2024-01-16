 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Milletvekili Pala, asgari ücretin yaşanılabilir düzeye getirilmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Milletvekili Pala, asgari ücretin yaşanılabilir düzeye getirilmesini istedi

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, asgari ücretin yaşanılabilir bir ücret düzeyine getirilmesini, emekli maaşlarının da en alt düzeyde, asgari ücrete endekslenmesini istedi. Pala, asgari ücretin Türkiye'de ortalama ücrete dönüştüğünü ve bu durumun bir demografik dönüşümü beraberinde getirdiğini belirtti. Ayrıca, asgari ücretin ortalama ücret olmaktan çıkarılması için emekçinin çalışma süresinin sınırlandırılması gerektiğini vurguladı.

CHP Milletvekili Pala, asgari ücretin yaşanılabilir düzeye getirilmesini istedi
16.01.2024 - 18:55,
Abone Ol

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, asgari ücretin yaşanılabilir bir ücret düzeyine getirilmesini, emekli maaşlarının da en alt düzeyde, asgari ücrete endekslenmesini istedi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretin Türkiye'de ortalama ücrete dönüştüğünü, emeği ile geçinenlerin yarısından fazlasının ya asgari ücretle ya da asgari ücrete çok yakın bir ücretle yaşamaya zorlandığını söyledi.

Bu durumun Türkiye'de başka bir demografik dönüşümü gündeme getirdiğini ifade eden Pala, aldıkları parayla tek başına bir evde yaşayamayan genç yetişkinlerin, yıllar sonra anne-babalarının yanlarına dönmek zorunda kaldığını belirtti.

Asgari ücretin geçinebilir bir ücret olmaktan çıktığını ifade eden Pala, asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin taleplerini dile getirdi. Pala, "Asgari ücret, yaşanabilir bir ücret düzeyine getirilmeli. En düşük ücret, hiçbir zaman açlık sınırının altında olmamalı. Emekli maaşlarının da en alt düzeyde, asgari ücrete endekslenmesinin sağlanması gerekir." dedi.

Pala, asgari ücretin ortalama ücret olmaktan çıkarılması için emekçinin, asgari ücret ile çalışma süresinin sınırlandırılması kavramının gündeme gelmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Kayıhan Pala, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Milletvekili Pala, asgari ücretin yaşanılabilir düzeye getirilmesini istedi - Son Dakika


19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapıldı, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapıldı, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi
17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:29
Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:24
Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16
Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti

Son Dakika
19:02 SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapıldı, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16 Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:59 Yunanistan'a ait yük gemisi Kızıldeniz'de füzeli saldırıya uğradı
15:58 Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 19:13:06. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Pala, asgari ücretin yaşanılabilir düzeye getirilmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement