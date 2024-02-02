CHP Milletvekili Pala: Elektrik dağıtım şirketlerinde çalışan işçilerin ücretleri düştü

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, özelleştirme öncesinde elektrik dağıtım şirketlerinde çalışan işçilerin ücretlerinin asgari ücretin 1,6 katıyken, özelleştirmeden sonra bu ücretin asgari ücretin altına düştüğünü söyledi.
Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2010 yılında elektrik dağıtımı özelleştikten sonra ödenen elektrik ücretlerinin arttığını ama daha önce kamuda çalışanların özelleştirmeden sonra kurulan dağıtım şirketlerinde aldıkları ücretlerin düştüğünü ifade etti.
Özelleştirme öncesinde en az ücret alan işçinin ücretinin asgari ücretin 1,6 katıyken, bu ücretin asgari ücretin altına düştüğünü dile getiren Pala, enerji iş kolunda grev yasağı olduğunu belirtti.
2023-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesinin bugün artık ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğunu ifade eden Pala, bir işçinin bordrosunu göstererek, şunları kaydetti:
"Bu bordrodan eğer kendisine verilen yemek yardımını ve sosyal yardımı çıkacak olursak, aldığı ücret şu anki 17 bin 2 liralık asgari ücretin altında. Bu asla kabul edilemez. Emekçiler çok fazla bir şey istemiyorlar. 'Özelleştirme öncesi döneme dönelim' diye bir talepleri yok. Şu anda elektrik dağıtım şirketlerinde okuma personeli için talep edilen ücret asgari ücretin 1,3 katı; arıza işçileri ise en az 1,4 katı olmasını istiyorlar. 2010'un bile gerisinde olmasına rağmen bugün bu talepler karşılanmıyor."
Pala, elektrik dağıtım şirketlerinde çalışan işçilerin haklarını almak için yola çıktıkları mücadelede yanlarında olduklarını ifade etti.
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