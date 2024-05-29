CHP Milletvekili Sarıbal: Hayvancılıkta yem sorunu çözülmeden et ve süt sorunu çözülemez - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Milletvekili Sarıbal: Hayvancılıkta yem sorunu çözülmeden et ve süt sorunu çözülemez

CHP Milletvekili Sarıbal: Hayvancılıkta yem sorunu çözülmeden et ve süt sorunu çözülemez

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, hayvancılık, et ve süt sorununun bir insanlık meselesi olduğunu belirterek, bu sorunu çözmenin yolunun hayvancılıkta yem sorununu çözmekten geçtiğini söyledi. Sarıbal, Türkiye'nin iktidarın yanlış politikaları nedeniyle tarımda dışa bağımlı hale geldiğini savundu ve dışa dönük tarım ve hayvancılık politikasından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, meraların ıslah edilerek verimli hale getirilmesi gerektiğini ve AK Parti iktidarları döneminde yem ve canlı hayvan ithalatının 100 milyar doların üzerinde olduğunu iddia etti.

29.05.2024 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Hayvancılık, et ve süt sorunu bir insanlık meselesidir. Bu sorunu çözmenin yolu da hayvancılıkta yem sorununu çözmekten geçmektedir." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yıllarca kendi kendini idare eden ve insanını aç bırakmayan Türkiye'nin, iktidarın yanlış politikaları nedeniyle tarımda dışa bağımlı hale geldiğini savundu.

Dışa dönük tarım ve hayvancılık politikasından acilen vazgeçilmesi gerektiğini belirten Sarıbal, "Hayvancılık ve tarımla ilgili olarak, bakanlar defalarca 'sorunu çözüyoruz, bir daha ithalat olmayacak, 5 yıllık plan yapıyoruz.' dediler. Hayvancılık, et ve süt sorunu bir insanlık meselesidir. Bu sorunu çözmenin yolu da hayvancılıkta yem sorununu çözmekten geçmektedir. Eğer siz yem sorununu çözemiyorsanız hayvancılık sorununu çözemezsiniz. Et sorunu çözülmeden, süt sorunu çözülemez. Yem sorunu çözülmeden et sorunu da çözülemez." ifadelerini kullandı.

Meraların ıslah edilerek verimli hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Sarıbal, AK Parti iktidarları döneminde 100 milyar doların üzerinde yem ve canlı hayvan ithalatı yapıldığını iddia etti.

Sarıbal, "İktidar 'canlı hayvanı ve eti ithal ediyorum, hayvancılıkta kullanılan yemin yüzde 50'sini de de ithal ediyorum. Ne gereği var bu ülkede üretmeye?' diyebilir. Bu bir alternatiftir, bir düşüncedir ama çıkıp bunu mertçe söyleyeceksiniz. Küçük çiftçiyi sistemden çıkaran bir mekanizmayla bu işi sürdüremezsiniz." dedi.

Kaynak: AA

Orhan Sarıbal, Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Milletvekili Sarıbal: Hayvancılıkta yem sorunu çözülmeden et ve süt sorunu çözülemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
11:49 AK Parti’yi karıştıran ikramiye iddiası “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne götürmeye yüzüm yok“ AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
11:22 Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi 7 yaşındaki Yüsra’nın ölümünde ihmal iddiası Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi! 7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde ihmal iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 17:09:46. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Sarıbal: Hayvancılıkta yem sorunu çözülmeden et ve süt sorunu çözülemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement