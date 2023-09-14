CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden tanzim olunan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, konuk olduğu bir canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında skandal ifadeler kullanmıştı. Açıklamalarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de tartışılabileceğini belirten Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" dedi. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.