CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı - Son Dakika

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

Son Güncelleme: 14.09.2023 18:08

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik iddiaları nedeniyle CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı. Fezleke, Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere TBMM'ye ulaştırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik iddiaları nedeniyle, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırladığı fezlekeyi, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderdi.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden tanzim olunan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, konuk olduğu bir canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında skandal ifadeler kullanmıştı. Açıklamalarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de tartışılabileceğini belirten Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" dedi. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı - Son Dakika
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