CHP Milletvekili Sibel Suiçmez, Hayvan Haklarını Koruyan Yeni Yasal Düzenleme İstiyor - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Sibel Suiçmez, Hayvan Haklarını Koruyan Yeni Yasal Düzenleme İstiyor

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, hayvan haklarını koruyan yeni bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini savundu. Suiçmez, hayvanların öldürülmesine dair kanun görüşmeleri sırasında yaşananları aktararak, hayvan haklarını koruyan düzenlemelerin yeniden harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, fındık üreticilerinin zor durumda olduğunu ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alımını durdurarak üreticileri daha fazla mağdur etmemesi gerektiğini ifade etti.

09.08.2024 13:12
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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, hayvan haklarını koruyan yeni bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini savundu.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'nın Polatlı ilçesinde köprü ayağına çarpan yolcu otobüsünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Niğde'de ve Ankara'da köpeklerin öldürüldüğünü söyleyen Suiçmez, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un TBMM'deki görüşmeleri sırasında "hayvanlar öldürülecek" dediklerini aktardı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir barınağın yakınlarında ölmüş halde 11 köpek bulunduğunu kaydeden Suiçmez, "Hayvan haklarını koruyan, rehabilitasyonları ve sağlıklı yaşam koşullarını güvence altına alan düzenleme için yeniden harekete geçilmelidir. " dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin, Trabzon'da yaptığı konuşmada, "AKP seçmeni çok şereflidir. CHP seçmeni gibi 'Bir oy CHP'ye, bir oy HDP'ye' denilerek yönlendirilecek seçmen değildir" ifadelerini kullandığını söyleyen Suiçmez, Mete'nin özür dilemesi gerektiğini dile getirdi.

Fındık üreticilerinin maliyetlerini karşılayamadığını ifade eden Suiçmez, çiftçinin zor durumda olduğunu kaydetti.

Sibel Suiçmez, "Fındıkta Toprak Mahsulleri Ofisi, uzmanlığı olmayan bu alanda artık alım yapmamalı, asıl alanı olan hububat ve bakliyata geri dönmelidir. Üreticiyi daha fazla darda bırakmayın. Buradan sesleniyorum: Üreticiyi daha fazla darda bırakmayın. Ödeme için 45 günden vazgeçin, ödemelerin bir hafta içerisinde yapılmasına karar verin." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Sibel Suiçmez, Hayvan Haklarını Koruyan Yeni Yasal Düzenleme İstiyor - Son Dakika

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