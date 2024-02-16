CHP Milletvekili Sibel Suiçmez, Türk Medeni Kanunu\'nun kazanımlarına sahip çıkılması gerektiğini belirtti

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 98'inci yıl dönümünde kanunun kazanımlarına sahip çıkılması gerektiğini belirtti.
Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında yaşanan toprak kaymasında 9 işçinin kaybolması nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Madenle ilgili bazı meslek kuruluşlarının aylar önce endişelerini dile getirdiğini ancak devlet yetkililerinin duyarsız davrandığını belirten Suiçmez, facianın sorumlusu olarak sadece şirket yetkilisi birkaç kişinin tutuklanmasının öfkelerini dindirmeyeceğini ifade etti. Suiçmez, madenle ilgili ÇED olumlu raporuna imza atan yetkililerin yargılanması gerektiğini söyledi.
CHP'li Suiçmez, bugün, 17 Şubat 1926'da yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu'nun 98'inci yıl dönümü olduğuna dikkati çekerek, medeni kanunun kazanımlarına sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.
Türk Medeni Kanunu'nun devrim niteliğinde bir düzenleme olduğunu dile getiren Suiçmez, kanunu değiştirmeye yönelik girişimleri kadın hakları ve insan hakları ihlali olarak değerlendirdiklerini belirtti.
Suiçmez, kadınların kendi hakları ile demokratik ve laik cumhuriyete sahip çıkacağını dile getirdi.
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