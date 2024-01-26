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CHP Milletvekili Suiçmez, çocuk yaşta evlilikleri özendiren açıklamaları eleştirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Suiçmez, çocuk yaşta evlilikleri özendiren açıklamaları eleştirdi

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız'ın çocuk yaşta evlilikleri özendiren açıklamalarını eleştirerek, cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı. Suiçmez, Yıldız'ın söylemlerinin İslam dini açısından da doğru olmadığını belirterek, suç işlemeye teşvik etme suçunu işlediğini vurguladı ve Türkiye Cumhuriyeti savcılarını göreve davet etti.

CHP Milletvekili Suiçmez, çocuk yaşta evlilikleri özendiren açıklamaları eleştirdi
26.01.2024 - 16:27,
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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, çocuk yaşta evlilikleri özendiren açıklamalarda bulunanların suç işlediğini belirterek, cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız'ın "büluğ çağına ermemiş çocukların evlendirilebileceğine dair açıklamalarını" eleştirdi.

Türkiye'nin demokratik, laik bir sosyal hukuk devleti olduğunu vurgulayan Suiçmez, "Nurettin Yıldız yıllardan beri çocuk istismarını teşvik edecek söylemlerle laik hukuka ve Türk kültürüne, geleneklerine meydan okumaktadır." diye konuştu.

Suiçmez, Yıldız'ın söylediklerinin İslam dini açısından da doğru olmadığını belirterek, "Biz bu açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Suçu ve suçluyu övme, suç işlemeye teşvik etme suçunu bu söylemleriyle işlediği çok açık ve nettir. Bunun düşünce özgürlüğüyle bir ilgisi bulunmamaktadır. Anayasamıza, kanunlarımıza ve uluslararası sözleşmelere, laik hukukumuza aykırı olan bu söylemler karşısında Türkiye Cumhuriyeti savcılarını göreve davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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