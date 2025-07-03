CHP Milletvekili Tanal'a Yolsuzluk Tepkisi

İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilere destek açıklaması yapan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'a tepki gösterdi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bazı şüphelilerin gözaltında olduğu İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'na geldi.

Burada yetkililerden bilgi alan heyet, daha sonra emniyet önünde bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tanal, arkadaşlarının suç işlediğine inanmadıklarını ve masum olduklarını savundu.

Açıklaması sırasında, İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, Tanal'ın ifadelerine tepki gösterdi.

Alpyavuz, Tanal'a yönelik "Kooperatif başkanıyım. 2024 yılında biz davayı açtık, 2023 değil. Bütün delillerimiz dosyanın içerisinde. Ne kadar konuyu biliyorsunuz da bu kadar iddia ediyorsunuz? Biz mağduruz. Biz genel merkezi (CHP) defalarca aradık. " ifadelerini kullandı.

Bu sırada bölgede bulunan polis ekipleri, gerginlik ihtimaline karşı Alpyavuz'u alandan uzaklaştırdı.

Ardından konuşan Özlale ise yargılanmaktan çekinmediklerini belirterek, "Eğer CHP ve bizim çalışma arkadaşlarımızın bir kusuru varsa tabii ki cezasını çekecek. Bizim yargılanmaktan korkumuz yok." dedi.