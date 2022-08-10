CHP'li Mahmut Tanal'a beklemediği yanıt! At arabasından inmesi sosyal medyanın gündemine oturdu

Erzurum'da 2 Ağustos'ta düzenlenen CHP Grup Toplantısı için Erzurum'a gelen İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve beraberindekiler, esnafı ziyaret etti. Ziyarette at arabasına binen Tanal'ın arabacıyla arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

HİÇ BEKLEMEDİĞİ BİR YANIT ALDI

Arabacıya, "Kılıçdaroğlu'nun selam ve saygıları var, bir isteğiniz var mı? Hayat pahalı mı ucuz mu?" sorusunu yönelten Tanal, hiç beklemediği bir yanıt aldı. Arabacının AK Partili olduğunu söylemesi üzerine şaşıran Tanal, "AK Parti sana ne veriyor, ben anlamadım ki" dedi.

TANAL ARABADAN İNDİ

Arabacı "AK Parti gibisi yok, Allah başımızdan eksik etmesin" cevabını verince Tanal da at arabasından indi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.